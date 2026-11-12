باشگاه پرسپولیس در اقدامی عجیب، آگهی فروش امیرحسین محمودی را در روزنامه چاپ کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین محمودی بازیکن جوان تیم فوتبال پرسپولیس که در پایان بازی با فجرسپاسی صحبت‌هایی را علیه مدیریت این باشگاه انجام داده بود، توسط این باشگاه به فروش گذاشته شد.

همچنین محمودی در روز‌های اخیر هم اجازه تمرین با سایر بازیکنان را نداشته است.

باشگاه پرسپولیس امروز در اقدامی عجیب، یک آگهی برای فروش امیرحسین محمودی در روزنامه منتشر کرده و از مشتریان این بازیکن خواسته تا پیشنهادهای خود را به این باشگاه ارسال کنند.

در متن این آگهی آمده است: باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس با اعلام آمادگی برای بررسی پیشنهادهای انتقال بازیکن شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در خصوص وضعیت حرفه ای آقای امیر حسین محمودی بازیکن جوان و ارزنده تیم فوتبال این شرکت به اطلاع باشگاه‌های داخلی و خارجی متقاضی می‌رساند؛ با توجه به سوابق حضور پرورش و رشد این بازیکن در مجموعه پرسپولیس و سرمایه گذاری و حمایت چند ساله شرکت از ایشان و در راستای حمایت از آینده حرفه ای بازیکن بررسی شرایط فنی و فراهم کردن فرصت های جدید برای ادامه مسیر ورزشی وی شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس آمادگی دارد پیشنهادهای رسمی و معتبر باشگاه‌های داخلی و خارجی متقاضی را برای انتقال قطعی یا قرضی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. در این چارچوب اولویت شرکت در بررسی پیشنهادها، همکاری با باشگاه های خارجی خواهد بود. همچنین پیشنهادهای باشگاه های داخلی با رعایت مصالح و منافع شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس، ملاحظات فنی و اقتصادی و حفظ حقوق قراردادی شرکت قابل بررسی خواهد بود.

در پایان آگهی هم نوشته شده: بدیهی است هرگونه مذاکره توافق یا انتقال نهایی منوط به بررسی پیشنهادها توافق و تأیید رسمی شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس خواهد بود. همچنین انتشار این اطلاعیه به هیچ وجه به معنای اعلام موافقت قطعی با جدایی بازیکن یا اسقاط هیچ یک از حقوق قراردادی و قانونی باشگاه نیست. باشگاهها و نمایندگان رسمی و واجد صلاحیت متقاضی می‌توانند پیشنهادهای خود بصورت مکتوب حداکثر تا پایان وقت اداری 25 آبان 1405 به دبیرخانه باشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند.

آگهی فروش امیرحسین محمودی در روزنامه منتشر شد

برچسب ها: پرسپولیس ، روزنامه
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