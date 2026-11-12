باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنجامین حداد، وزیر امور اروپای فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال خواهد کرد.

حداد در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی ال‌سی‌آی گفت: «روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه ۱۵۰ نهاد و ۵۰ بانک اعمال خواهیم کرد و فرانسه پیشنهاد بخش عمده نهاد‌هایی را که قرار است به فهرست تحریم‌ها اضافه شوند، ارائه کرده است.»

وی افزود: «به اعمال فشار اقتصادی بر روسیه ادامه خواهیم داد و البته از اوکراین حمایت خواهیم کرد.»

وزیر امور اروپای فرانسه همچنین تصمیم روسیه برای ممنوعیت ورود آریان شمین، خبرنگار روزنامه لوموند، پل گوگو، خبرنگار آزاد و خبرنگار پیشین این روزنامه در مسکو و دو نماینده پارلمان فرانسه به نام‌های ساشا اولیه و آرتور دلاپورت را محکوم کرد.

حداد این اقدام را نوعی ارعاب خواند و گفت فرانسه مرعوب نخواهد شد. او افزود این خبرنگاران به وظایف حرفه‌ای خود عمل می‌کنند و نمایندگان پارلمان نیز به‌ویژه در زمینه مقابله با مداخله خارجی فعالیت دارند.

ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه نیز پیش‌تر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که مسکو ممنوعیت ورود این افراد را در واکنش به اخراج زنیا فدوروا از فرانسه در ماه ژوئیه معرفی کرده است؛ اقدامی که به گفته او، ارتباط فدوروا با مقام‌های روسیه را تأیید می‌کند.

فدوروا، مدیر پیشین شبکه آر‌تی فرانسه از سوی مقام‌های فرانسوی به انتشار اطلاعات نادرست روسیه متهم شده بود.

منبع: رویترز