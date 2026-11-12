وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی و ترمیم یکی از محورهای پرخطر استان اردبیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری روز پنجشنبه در جلسه در شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اردبیل با اشاره به دستاورد‌های سفر خود به اردبیل اظهار کرد: در این سفر موضوعات مختلفی در حدود ۱۴ تا ۱۵ محور بررسی و برای پیگیری و اجرای آنها تصمیم‌گیری شد.

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه درمان افزود: تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان، تامین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان سبلان، پیگیری احداث درمانگاه تامین اجتماعی گرمی و تکمیل درمانگاه محلات سیزده‌گانه از جمله برنامه‌های این سفر بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تلاش می‌شود درمانگاه تامین اجتماعی خلخال تا شهریور سال آینده تکمیل شود، گفت: برای نوسازی بیمارستان استان نیز بازدید و بررسی‌های لازم از سوی مدیران سازمان تامین اجتماعی در حال انجام است.

میدری از اختصاص سه هزار میلیارد ریال برای تسویه بدهی‌های مراکز درمانی اردبیل خبر داد و افزود: علاوه بر این منابع، امیدواریم سازمان برنامه و بودجه تا پایان ماه اعتبارات دیگری تامین کند تا بخش عمده مطالبات مراکز درمانی پرداخت شود.

وی همچنین درباره تعیین تکلیف هتل نیمه‌تمام اردبیل اظهار کرد: تکمیل این مجموعه با مشارکت بخش خصوصی یا از طریق مولدسازی و واگذاری به بخش خصوصی دنبال می‌شود و روش‌های اجرایی آن با استاندار اردبیل بررسی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اختصاص سه هزار میلیارد ریال از طریق بانک رفاه برای ترمیم یکی از محور‌های پرخطر استان گفت: این اعتبار با هدف بهسازی یکی از گذرگاه‌های حادثه‌خیز اختصاص یافته است.

میدری درباره حمایت از مشاغل خانگی نیز بیان کرد: با وجود پرداخت تسهیلاتی بیش از سهمیه تعیین‌شده در اردبیل مدیران بانک توسعه تعاون و بانک رفاه قول داده‌اند منابع بیشتری برای حمایت از این مشاغل اختصاص دهند.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال در دوران جنگ تصریح کرد: در استان اردبیل تعدیل نیروی کار انجام نشد و برای حمایت از کارفرمایانی که از کارکنان و کارگران خود حمایت کردند، طرحی کلی برای بخشودگی جرایم کارفرمایان در دست پیگیری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از امضای تفاهم‌نامه توسعه بورس کالا با استاندار اردبیل خبر داد و افزود: این اقدام می‌تواند در تامین مالی و توسعه بخش کشاورزی استان مؤثر باشد و زمینه عرضه محصولات کشاورزی و بهره‌مندی بیشتر کشاورزان از ارزش واقعی تولیدات را فراهم کند.

میدری توسعه ابزار‌های مالی از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ را از دیگر برنامه‌ها دانست و گفت: بانک رفاه در به‌کارگیری این ابزار‌ها پیشگام بوده و تلاش می‌شود ظرفیت آنها در استان اردبیل نیز گسترش یابد.

وی همچنین به رونمایی از اوراق سلف شیر اشاره و تاکید کرد که این ابزار مالی برای حمایت و تأمین منابع مورد نیاز دامداری‌های استان نیز به کار گرفته شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر چهارشنبه برای بازدید و بررسی طرح‌های اجرایی و حضور در جلسه شورای اداری شهرستان‌های گرمی و خلخال و شورای اشتغال وارد استان اردبیل شده است.

سفر به سه شهرستان استان و بررسی میدانی ظرفیت‌ها، مشکلات و نیاز‌های حوزه‌های مختلف مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برگزاری جلسه شورای اداری استان از برنامه‌های سفر میدری به اردبیل اعلام شده است.

دیدار با فعالان تعاونی‌ها و بررسی مشکلات آنها، بازدید از بیمارستان‌های تامین اجتماعی و دیدار با کارگران و فعالان حوزه کار و تولید و کارآفرینان نمونه استان از جمله دیگر برنامه‌های سفر ۲ روزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان اردبیل است.

وزیر تعاون کار: مدیریت مصرف انرژی وظیفه ملی است

احمد میدری گفت: کارفرمایان در شرایط کنونی نسبت به قطعی گاز و برق دغدغه دارند و باید قبول کنیم که خاموش کردن هر چراغ اضافی و رعایت الگوی مصرف در واقع کمک به اشتغال، کارآفرینی و تولید است.

وی با دعوت مردم به صرفه جویی در مصرف برق و گاز اظهار کرد: اصلاح الگو و مدیریت مصرف انرژی به معنای مصرف نکردن و کاهش رفاه جامعه نیست بلکه هدف، صحیح مصرف نمودن و استفاده منطقی و خردمندانه از گاز و انرژی الکتریکی است.

میدری با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر مصرف بهینه انرژی ادامه داد:‌ رئیس‌جمهور نیز شخصا با رعایت الگوی مصرف، تلاش می‌کند این فرهنگ را در مجموعه دولت ترویج کند.

وی گفت: شخص رئیس جمهور حتی اتاق خود را به یک واحد کوچکتر انتقال داد و در منزل نیز صرفه جویی می‌کند تا با همکاری عمومی فرهنگ مصرف بهینه انرژی در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: یکی از اصلی‌ترین، سریع‌ترین و در دسترس‌ترین راه‌های برون‌رفت از ناترازی تولید و مصرف انرژی، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف است و خوشبختانه این رویکرد در سال‌های اخیر از قالب شعار خارج و به فرهنگ عمومی تبدیل شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: با اینکه با اقدامات انجام‌شده، شرایط نسبت به گذشته تا اندازه‌ای بهبود یافته و قطع برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی به حداقل رسیده اما اگر همت جمعی باشد، زمستان امسال نیز بدون اعمال خاموشی و قطعی گاز سپری خواهد شد.