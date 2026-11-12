وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی و ترمیم یکی از محورهای پرخطر استان اردبیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری روز پنجشنبه در جلسه در شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اردبیل با اشاره به دستاورد‌های سفر خود به اردبیل اظهار کرد: در این سفر موضوعات مختلفی در حدود ۱۴ تا ۱۵ محور بررسی و برای پیگیری و اجرای آنها تصمیم‌گیری شد.

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه درمان افزود: تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان، تامین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان سبلان، پیگیری احداث درمانگاه تامین اجتماعی گرمی و تکمیل درمانگاه محلات سیزده‌گانه از جمله برنامه‌های این سفر بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تلاش می‌شود درمانگاه تامین اجتماعی خلخال تا شهریور سال آینده تکمیل شود، گفت: برای نوسازی بیمارستان استان نیز بازدید و بررسی‌های لازم از سوی مدیران سازمان تامین اجتماعی در حال انجام است.

میدری از اختصاص سه هزار میلیارد ریال برای تسویه بدهی‌های مراکز درمانی اردبیل خبر داد و افزود: علاوه بر این منابع، امیدواریم سازمان برنامه و بودجه تا پایان ماه اعتبارات دیگری تامین کند تا بخش عمده مطالبات مراکز درمانی پرداخت شود.

وی همچنین درباره تعیین تکلیف هتل نیمه‌تمام اردبیل اظهار کرد: تکمیل این مجموعه با مشارکت بخش خصوصی یا از طریق مولدسازی و واگذاری به بخش خصوصی دنبال می‌شود و روش‌های اجرایی آن با استاندار اردبیل بررسی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اختصاص سه هزار میلیارد ریال از طریق بانک رفاه برای ترمیم یکی از محور‌های پرخطر استان گفت: این اعتبار با هدف بهسازی یکی از گذرگاه‌های حادثه‌خیز اختصاص یافته است.

میدری درباره حمایت از مشاغل خانگی نیز بیان کرد: با وجود پرداخت تسهیلاتی بیش از سهمیه تعیین‌شده در اردبیل مدیران بانک توسعه تعاون و بانک رفاه قول داده‌اند منابع بیشتری برای حمایت از این مشاغل اختصاص دهند.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال در دوران جنگ تصریح کرد: در استان اردبیل تعدیل نیروی کار انجام نشد و برای حمایت از کارفرمایانی که از کارکنان و کارگران خود حمایت کردند، طرحی کلی برای بخشودگی جرایم کارفرمایان در دست پیگیری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از امضای تفاهم‌نامه توسعه بورس کالا با استاندار اردبیل خبر داد و افزود: این اقدام می‌تواند در تامین مالی و توسعه بخش کشاورزی استان مؤثر باشد و زمینه عرضه محصولات کشاورزی و بهره‌مندی بیشتر کشاورزان از ارزش واقعی تولیدات را فراهم کند.

میدری توسعه ابزار‌های مالی از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ را از دیگر برنامه‌ها دانست و گفت: بانک رفاه در به‌کارگیری این ابزار‌ها پیشگام بوده و تلاش می‌شود ظرفیت آنها در استان اردبیل نیز گسترش یابد.

وی همچنین به رونمایی از اوراق سلف شیر اشاره و تاکید کرد که این ابزار مالی برای حمایت و تأمین منابع مورد نیاز دامداری‌های استان نیز به کار گرفته شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر چهارشنبه برای بازدید و بررسی طرح‌های اجرایی و حضور در جلسه شورای اداری شهرستان‌های گرمی و خلخال و شورای اشتغال وارد استان اردبیل شده است.

سفر به سه شهرستان استان و بررسی میدانی ظرفیت‌ها، مشکلات و نیاز‌های حوزه‌های مختلف مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برگزاری جلسه شورای اداری استان از برنامه‌های سفر میدری به اردبیل اعلام شده است.

دیدار با فعالان تعاونی‌ها و بررسی مشکلات آنها، بازدید از بیمارستان‌های تامین اجتماعی و دیدار با کارگران و فعالان حوزه کار و تولید و کارآفرینان نمونه استان از جمله دیگر برنامه‌های سفر ۲ روزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان اردبیل است.

وزیر تعاون کار: مدیریت مصرف انرژی وظیفه ملی است

 احمد میدری گفت: کارفرمایان در شرایط کنونی نسبت به قطعی گاز و برق دغدغه دارند و باید قبول کنیم که خاموش کردن هر چراغ اضافی و رعایت الگوی مصرف در واقع کمک به اشتغال، کارآفرینی و تولید است.

وی با دعوت مردم به صرفه جویی در مصرف برق و گاز اظهار کرد: اصلاح الگو و مدیریت مصرف انرژی به معنای مصرف نکردن و کاهش رفاه جامعه نیست بلکه هدف، صحیح مصرف نمودن و استفاده منطقی و خردمندانه از گاز و انرژی الکتریکی است.

میدری با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر مصرف بهینه انرژی ادامه داد:‌ رئیس‌جمهور نیز شخصا با رعایت الگوی مصرف، تلاش می‌کند این فرهنگ را در مجموعه دولت ترویج کند.

وی گفت: شخص رئیس جمهور حتی اتاق خود را به یک واحد کوچکتر انتقال داد و در منزل نیز صرفه جویی می‌کند تا با همکاری عمومی فرهنگ مصرف بهینه انرژی در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: یکی از اصلی‌ترین، سریع‌ترین و در دسترس‌ترین راه‌های برون‌رفت از ناترازی تولید و مصرف انرژی، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف است و خوشبختانه این رویکرد در سال‌های اخیر از قالب شعار خارج و به فرهنگ عمومی تبدیل شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: با اینکه با اقدامات انجام‌شده، شرایط نسبت به گذشته تا اندازه‌ای بهبود یافته و قطع برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی به حداقل رسیده اما اگر همت جمعی باشد، زمستان امسال نیز بدون اعمال خاموشی و قطعی گاز سپری خواهد شد.

برچسب ها: انرژی ، وزیر کار
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
آقای وزیر رسیدگی به امور معیشت مردم هم وظیفه دولت است در این روزهای سخت ودشوار نه اینکه دولت بخواهد یارانه و کالابرگ مردمی که نه ماهه در میادین از کشور دولت حمایت می‌کنند را قطع کند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
شما حقوق کارگران اصلاح کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
لعنت به کسی که کالا برگ ما را قطع کرده
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۶:۲۲ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
میگم یه موقع وظیفه خود شما تشکیل شورای عالی کار جهت بررسی افزایش حقوق کارگران بیچاره نبوده که مطابق قانون سه ماه هم عقب افتاده وهیچ جلسه‌ای هم تشکیل نشده؟؟!
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