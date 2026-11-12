باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری گفت: کارفرمایان در شرایط کنونی نسبت به قطعی گاز و برق دغدغه دارند و باید قبول کنیم که خاموش کردن هر چراغ اضافی و رعایت الگوی مصرف در واقع کمک به اشتغال، کارآفرینی و تولید است.

وی با دعوت مردم به صرفه جویی در مصرف برق و گاز اظهار کرد: اصلاح الگو و مدیریت مصرف انرژی به معنای مصرف نکردن و کاهش رفاه جامعه نیست بلکه هدف، صحیح مصرف نمودن و استفاده منطقی و خردمندانه از گاز و انرژی الکتریکی است.

میدری با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر مصرف بهینه انرژی ادامه داد:‌ رئیس‌جمهور نیز شخصا با رعایت الگوی مصرف، تلاش می‌کند این فرهنگ را در مجموعه دولت ترویج کند.

وی گفت: شخص رئیس جمهور حتی اتاق خود را به یک واحد کوچکتر انتقال داد و در منزل نیز صرفه جویی می‌کند تا با همکاری عمومی فرهنگ مصرف بهینه انرژی در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: یکی از اصلی‌ترین، سریع‌ترین و در دسترس‌ترین راه‌های برون‌رفت از ناترازی تولید و مصرف انرژی، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف است و خوشبختانه این رویکرد در سال‌های اخیر از قالب شعار خارج و به فرهنگ عمومی تبدیل شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: با اینکه با اقدامات انجام‌شده، شرایط نسبت به گذشته تا اندازه‌ای بهبود یافته و قطع برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی به حداقل رسیده اما اگر همت جمعی باشد، زمستان امسال نیز بدون اعمال خاموشی و قطعی گاز سپری خواهد شد.