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توسل به مادر زیر آتش دشمن؛ روایت ارادت رزمندگان به حضرت زهرا (س) + فیلم

رزمندگان در سخت‌ترین لحظه‌های نبرد، با توسل به حضرت فاطمه زهرا (س)، مهر و حمایت مادرانه ایشان را مایه آرامش و قوت قلب خود می‌دانند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسیر‌های دشوار میدان نبرد را نمی‌توان همیشه به‌تنهایی پیمود؛ رزمندگان در لحظه‌هایی که بازگشت از میدان نامعلوم بود، به حضرت فاطمه زهرا (س) توسل می‌جستند و ایشان را گره‌گشای مشکلات خود می‌دانستند. از بیت‌المقدس و فتح‌المبین تا کربلا و جنگ رمضان، این ارادت و پیوند معنوی همواره همراه رزمندگان بوده است.

در روایت رزمندگان، حضرت زهرا (س) مادری هستند که فرزندان خود را تنها نمی‌گذارند و سایه مهرشان بر میدان نبرد گسترده است. این محبت و توسل، بخشی از باور و ایمان رزمندگانی است که در برابر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی ایستادگی می‌کنند.

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