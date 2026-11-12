توسل به مادر زیر آتش دشمن؛ روایت ارادت رزمندگان به حضرت زهرا (س) + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - مسیر‌های دشوار میدان نبرد را نمی‌توان همیشه به‌تنهایی پیمود؛ رزمندگان در لحظه‌هایی که بازگشت از میدان نامعلوم بود، به حضرت فاطمه زهرا (س) توسل می‌جستند و ایشان را گره‌گشای مشکلات خود می‌دانستند. از بیت‌المقدس و فتح‌المبین تا کربلا و جنگ رمضان، این ارادت و پیوند معنوی همواره همراه رزمندگان بوده است.

در روایت رزمندگان، حضرت زهرا (س) مادری هستند که فرزندان خود را تنها نمی‌گذارند و سایه مهرشان بر میدان نبرد گسترده است. این محبت و توسل، بخشی از باور و ایمان رزمندگانی است که در برابر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی ایستادگی می‌کنند.