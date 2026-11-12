باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در خصوص وضعیت حرفه‌ای امیرحسین محمودی بازیکن جوان و ارزنده تیم فوتبال این شرکت، به اطلاع باشگاه‌های داخلی و خارجی متقاضی می‌رساند؛ با توجه به سوابق حضور، پرورش و رشد این بازیکن در مجموعه پرسپولیس و سرمایه‌گذاری و حمایت چندساله شرکت از ایشان و در راستای حمایت از آینده حرفه‌ای بازیکن، بررسی شرایط فنی و فراهم‌کردن فرصت‌های جدی شد برای ادامه مسیر ورزشی وی، شرکت پرسپولیس آمادگی دارد پیشنهاد‌های رسمی و معتبر باشگاه‌های داخلی و خارجی متقاضی را برای انتقال قطعی یا قرضی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

در این چارچوب، اولویت شرکت در بررسی پیشنهادها، همکاری با باشگاه‌های خارجی خواهد بود. همچنین پیشنهاد‌های باشگاه‌های داخلی، با رعایت مصالح و منافع شرکت پرسپولیس، ملاحظات فنی و اقتصادی و حفظ حقوق قراردادی شرکت، قابل بررسی خواهد بود.

بدیهی است؛ هرگونه مذاکره، توافق یا انتقال نهایی، منوط به بررسی پیشنهادها، توافق و تأیید رسمی شرکت پرسپولیس خواهد بود. همچنین انتشار این اطلاعیه به‌هیچ‌وجه به معنای اعلام موافقت قطعی با جدایی بازیکن یا اسقاط هیچ‌یک از حقوق قراردادی و قانونی شرکت نیست.

باشگاه‌ها و نمایندگان رسمی و واجد صلاحیت متقاضی می‌توانند پیشنهاد‌های خود را بصورت مکتوب حداکثر تا پایان وقت اداری ۲۵ آبان ۱۴۰۵ به دبیرخانه شرکت پرسپولیس تحویل و رسید دریافت نمایند.