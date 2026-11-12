باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در ادامه اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرداری شیراز با محوریت توسعه محلات، مخزن ذخیره آب با ظرفیت یک هزار و ۵۰۰ مترمکعب و بوستان محله‌ای «شاپرک» در محله جانبازان، واقع در منطقه ۱۱ این کلان‌شهر، به بهره‌برداری رسید.

این مراسم با حضور جمعی از مدیران شهری، اعضای شورای اسلامی شهر و ساکنان منطقه برگزار شد؛ پروژه‌ای که با هدف بهبود زیرساخت‌های مدیریت منابع آب، توسعه فضای سبز و افزایش امکانات رفاهی محله اجرا شده است.

شهردار شیراز در آیین افتتاح این طرح با اشاره به اهمیت مدیریت بهینه منابع آبی اظهار کرد: مخزن احداث‌شده در منطقه ۱۱ با ظرفیت یک هزار و ۵۰۰ مترمکعب، امکان جمع‌آوری و ذخیره آب‌های سطحی را فراهم کرده و از طریق چهار حلقه چاه زیرزمینی نیز تغذیه می‌شود. این مجموعه می‌تواند نقش موثری در تامین آب مورد نیاز فضای سبز شهری داشته باشد.

محمدحسن اسدی درباره ویژگی‌های فنی این سازه توضیح داد: مخزن مذکور با بهره‌گیری از تجهیزات مکانیکی پیشرفته طراحی شده و آبگیری آن از طریق چهار حلقه چاه موجود در محدوده انجام می‌شود.

او افزود: این تاسیسات دارای یک حوضچه ورودی مجهز به شیرآلات و اتصالات مکانیکی استاندارد، دو حوضچه خروجی و مجموعه‌ای از پمپ‌هاست که وظیفه انتقال منظم و یکنواخت آب به شبکه آبرسانی فضای سبز را بر عهده دارند.

تقویت منابع آبی و کاهش فشار بر سفره‌های زیرزمینی

شهردار شیراز با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: تامین آب مورد نیاز فضای سبز در روز‌های گرم سال، کاهش آسیب‌پذیری در برابر تنش‌های آبی، جلوگیری از فشار مضاعف بر منابع زیرزمینی و ایجاد جریان پایدار در شبکه آبرسانی از مهم‌ترین دلایل اجرای این پروژه است.

اسدی ادامه داد: مدیریت هدفمند مصرف آب و برنامه‌ریزی برای توزیع مناسب منابع موجود نیز از جمله دستاورد‌هایی است که با بهره‌برداری از این مخزن دنبال می‌شود.

او، حفظ درختان و توسعه پوشش گیاهی شهری را از دیگر مزایای اجرای این طرح دانست و اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای مدیریت بحران‌های مرتبط با کم‌آبی، افزایش تاب‌آوری محلات و حرکت در مسیر توسعه پایدار محیط زیست شهری نیز در طراحی و اجرای این پروژه مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته شهردار شیراز، اجرای همزمان زیرساخت ذخیره‌سازی آب و فضای سبز محله‌ای، نمونه‌ای از تلفیق خدمات زیربنایی با برنامه‌های ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است که با هدف تقویت محله‌محوری و افزایش سرانه امکانات شهری انجام شده است.

بخش دیگری از این پروژه به احداث بوستان محله‌ای شاپرک اختصاص دارد. این بوستان با وسعت دو هزار مترمربع در بالاترین بخش سازه احداث شده و امکانات مختلفی برای استفاده خانواده‌ها، کودکان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های ورزشی در آن پیش‌بینی شده است.

اسدی در تشریح امکانات این مجموعه بیان کرد: فضای سبز، مبلمان شهری، تجهیزات ورزشی، وسایل بازی کودکان، سیستم روشنایی و ساختمان نگهبانی از جمله امکاناتی هستند که در بوستان شاپرک ایجاد شده‌اند.

او افزود: طراحی و محوطه‌سازی این بوستان با هدف بهبود سیمای بصری محله، فراهم کردن محیطی مناسب برای حضور خانواده‌ها و افزایش فرصت‌های تفریحی و ورزشی شهروندان صورت گرفته است.

شهردار شیراز با اشاره به سیاست مشترک شورا و شهرداری در زمینه توسعه محله‌محور عنوان کرد: برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی در منطقه ۱۱ بر مبنای نیاز‌های شهروندان و با هدف تسهیل دسترسی ساکنان به خدمات و امکانات مورد نیاز انجام می‌شود.

او تاکید کرد: ارتقای سطح رفاه عمومی زمانی محقق می‌شود که توزیع امکانات شهری در محلات مختلف متوازن باشد و پروژه‌ها متناسب با مطالبات و نیاز‌های واقعی مردم تعریف و اجرا شوند.

اجرای ۲۹۰۰ پروژه عمرانی با اعتبار ۲۶۷ هزار میلیارد تومان

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در دوره کنونی مدیریت شهری شیراز اشاره کرد و گفت: در این مدت، دو هزار و ۹۰۰ پروژه عمرانی با مجموع اعتبار ۲۶۷ هزار میلیارد تومان تعریف شده است.

او افزود: توسعه زیرساخت‌های شهری، اجرای طرح‌های عمرانی و افزایش سطح خدمات‌رسانی با اتکا به تلاش مجموعه کارکنان شهرداری و همکاری شورای اسلامی شهر دنبال شده است.

شهردار شیراز همچنین از اجرای ۲۲۵ کیلومتر لوله‌گذاری برای هدایت آب‌های سطحی و انجام ۲۶۵ کیلومتر عملیات زیرساختی در بخش‌های مختلف شهری خبر داد و خاطرنشان کرد: این اقدامات در کنترل روان‌آب‌ها، کاهش آب‌گرفتگی معابر و افزایش ایمنی شهر نقش قابل توجهی دارند.

کاهش پسماند دفنی و افزایش امکانات مدیریت بحران

شهردار شیراز در تشریح عملکرد حوزه خدمات شهری و محیط زیست اظهار کرد: طی دوره مورد اشاره، حدود سه‌ونیم مترمربع به سرانه فضای سبز شهر افزوده شده و میزان زباله‌های دفن‌شده نیز نسبت به چهار سال پیش از آن ۹ درصد کاهش یافته است.

اسدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش آمادگی شهر در مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری گفت: میزان خرید تجهیزات مدیریت بحران در این دوره ۵۱۷ درصد افزایش داشته است.

او اضافه کرد: حوزه‌هایی همچون مدیریت پسماند، آتش‌نشانی، سیما و منظر شهری، آرامستان‌ها و مدیریت بحران نیز شاهد اجرای برنامه‌ها و اقدامات مختلفی با هدف ارتقای سطح خدمات بوده‌اند.

اسدی در پایان بار دیگر بر اهمیت توجه به مطالبات محله‌ای تاکید کرد و گفت: مجموعه طرح‌های اجراشده در بخش‌های عمرانی، فرهنگی، خدماتی و ورزشی با این هدف دنبال می‌شوند که شرایط زندگی شهروندان در مناطق مختلف شیراز بهبود یابد و دسترسی آنان به امکانات شهری افزایش پیدا کند.