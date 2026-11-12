باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت داوران بخش تئاتر صحنه‌ای بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت متشکل از کاوه خداشناس، هادی عامل، هاشمی‌پورطوسی و خیام وقار کاشانی، اسامی نامزدهای دریافت جوایز در بخش‌های مختلف این رویداد هنری اعلام کردند.

اسامی نامزدهای این بدین شرح است:

نامزدهای جایزه‌ طراحی نور

ابوالفضل بلغندر و علی‌اصغر احمدی برای طراحی نور نمایش «باقی بقای بالی» (از شهر قم)

علی کشاورز برای طراحی نور نمایش «سوم روز» (از بندر ماهشهر)

اتابک اسدی برای طراحی نور نمایش «تن در تن ایران» (از شهر تهران)

نامزدهای جایزه‌ طراحی صحنه

سعید مؤذنی برای طراحی صحنه نمایش «آخرین تاریان» (از شهر اصفهان)

عابد احمدی برای طراحی صحنه نمایش «موج آخر» (از شهر اراک)

ابوالفضل بلغندر برای طراحی صحنه نمایش «باقی بقای بالی» (از شهر قم)

_نامزدهای جایزه‌ی موسیقی

علی پیلارام و حسین اصیلی برای موسیقی نمایش «قبولی اسفند» (از شهر میناب)

نوید هیلک‌نژاد برای موسیقی نمایش «سوم روز» (از بندر ماهشهر)

علی پیلارام و مصطفی نظری برای موسیقی نمایش «ظهور پوتین» (از بندرعباس)

پژمان پهلوانی برای موسیقی نمایش «خون به پا خواهد شد» (از شهر کرج)

_نامزدهای جایزه‌ بازیگری زن

ویدا موسوی برای بازی در نمایش «بی‌نام» (از شهر اصفهان)

پریسا کهکش‌پور برای بازی در نمایش «زن اسب تفنگ» (از شهر

اصفهان)

شیما پورسهم‌الدین برای بازی در نمایش «ضربه آزاد» (از شهر شیراز)

مهرسا سلطانی برای بازی در نمایش «سوم روز» (از بندر ماهشهر)

اعظم سلیمانی برای بازی در نمایش «موج آخر» (از شهر اراک)

_نامزدهای جایزه‌ی بازیگری مرد

فرشاد اسلامی برای بازی در نمایش «قبولی اسفند» (از شهر میناب)

کوروش سلمانی دهبارز برای بازی در نمایش «ظهور پوتین» (از بندر عباس)

داود پارسا برای بازی در نمایش «سفینه غزل» (از شهر گچساران)

پژمان پهلوانی برای بازی در نمایش «خون به پا خواهد شد» (از شهر کرج)

امید آزادخانی برای بازی در نمایش «تن در تن ایران» (از شهر تهران)

مرتضی اسحاقی برای بازی در نمایش «تن در تن ایران» (از شهر تهران)

عبدالرسول زارع برای بازی در نمایش «آخرین تاریان» (از شهر اصفهان)

_نامزدهای جایزه‌ی نویسندگی

محمدرضا شاهمردی برای نمایشنامه «باقی بقای بالی» (از شهر قم)

آسیه سلطانی‌نژاد برای نمایشنامه «زنگ دوم: تاماهاوک» (از شهر کرمان)

ندا قربانیان برای نمایشنامه «فروشی نیست» (از شهر کرج)

مسعود احمدی برای نمایشنامه «ضربه آزاد» (از شهر شیراز)

محمدرضا تفرشی برای نمایشنامه «خون به پا خواهد شد» (از شهر کرج)

_نامزدهای جایزه‌ی کارگردانی

محمدرضا شاهمردی برای کارگردانی نمایش «باقی بقای بالی» (از شهر قم)

ندا قربانیان برای کارگردانی نمایش «فروشی نیست» (از شهر کرج)

مسعود احمدی برای کارگردانی نمایش «ضربه آزاد» (از شهر شیراز)

علی پیمان‌دوست برای کارگردانی نمایش «تن در تن ایران» (از شهر تهران)

سعید مؤذنی برای کارگردانی نمایش «آخرین تاریان» (از شهر اصفهان)

_نامزدهای بخش ایران

نمایش «زنگ دوم: تاماهاوک» (از شهر کرمان)

نمایش «موج آخر» (از شهر اراک)

نمایش «تن در تن ایران» (از شهر تهران)

به نقل از ستاد خبری جشنواره، بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.