سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: فوتبال آسیا رو به پیشرفت است و سرمایه‌گذاری‌های زیادی رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پیش از آغاز بازی‌های تدارکاتی ملی‌پوشان در بصره ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار داشت: قبل از صحبت درباره مسائل فنی، می‌خواهم یادآوری کنم که پرواز ما قرار بود از تهران به بصره انجام شود که به ما اطلاع دادند پرواز مستقیم ممکن نیست. تصور کردیم به دلیل مسائل امنیتی این اتفاق رخ داده، چون جان انسان‌ها برای‌مان مهم است ولی اگر فکر می‌کردیم مسائل سیاسی در میان بوده و هنوز هم نمی‌دانیم، هرگز به بصره نمی‌آمدیم، چون برای ما عزت ایران و مردم ایران از همه‌چیز مهم‌تر است. از مردم و مسئولان خوب بصره که میزبانی و استقبال خوبی از ما انجام داده‌اند، متشکرم.

وی در ادامه عنوان داشت: معتقدیم مردم ایران و عراق اشتراکات فرهنگی و دینی بسیاری دارند. دوست داریم مردم کشورمان و کشور‌های منطقه به ویژه کشوری مثل عراق به دور از جنگ و سایر مسائل کنار هم با اقتدار و آرامش زندگی کنند. خیلی جا‌ها شعار می‌دهند فوتبال سیاسی نیست؛ ولی رفتار‌هایی که با ما در آمریکا شد، مصداق بارز رفتار سیاسی بود. کشور ایران با تمدن و فرهنگ چندین هزار ساله و مقتدر است و امیدواریم که کشور‌ها و مردم منطقه در کنار هم با آرامش و صلح زندگی کنند.

قلعه‌نویی در پاسخ به این که همه ملت‌های منطقه آرزوی عزت و سلامت دارند، اما اشتراک کشور‌های منطقه فوتبال است، گفت: ملت و دولت ایران در بسیاری از مواقع در شرایط سخت همراه و کنار مردم عراق بوده‌اند و در این شرایط از ملت عراق متشکرم که در شرایط سخت کنار ملت ایران هستند.

وی سپس در رابطه با شرایط تورنمنت بصره اذعان داشت: درباره مسائل فنی باید بگویم امیدوارم این تورنمنت بتواند کمک شایانی به ۴ تیم انجام بدهد. فوتبال وسیله‌ای برای لذت بردن و نزدیکی ملت‌هاست. نتیجه برد و باخت است، اما فلسفه اول این است که ملت‌ها به یک‌دیگر نزدیک‌تر بشوند. در این تورنمنت تغییرات زیادی داشتیم و سعی کردیم به جوان‌تر‌ها فرصت بیش‌تری بدهیم. فوتبال آسیا رو به پیشرفت است و سرمایه‌گذاری‌های زیادی رخ می‌دهد؛ حتی پاسپورت به بازیکنان خارجی داده می‌شود تا در کشور‌ها بازی کنند. فلسطین تیم بسیار خوبی است، لژیونر‌های زیادی دارد و در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ با آنها بازی داشتیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در رابطه با خصوصیات فنی این بازی‌ها تأکید داشت: این بازی‌ها از یک منظر قابل بررسی است؛ این که با توجه به تعویق جام ملت‌های آسیا می‌شود به بازیکنان جوان فرصت بیشتری داد تا برای جام ملت‌ها و جام جهانی بعدی تیم‌مان را بسازیم.

وی در پاسخ به این سؤال که بازیکنانی که در این اردو نیستند، جانشینی دارند و میزبانی عراق از تیم‌های ایرانی گفت: این بازی‌ها باید فلسفه فنی داشته باشد. با توجه به تعویق جام ملت‌ها، برنامه‌های خودمان را عوض کردیم و به سمتی رفتیم که به جوان‌تر‌ها میدان بیش‌تری بدهیم. از این فرصت استفاده کردیم تا در لیست جدید بازیکنان جوان‌تری داشته باشیم تا این بازی‌ها به این جوانان کمک زیادی کند. فوتبال ایران و عراق تقریبا شباهت‌هایی با هم دارند، چون بازیکنان عراقی مثل عماد محمدرضا، جاسم کرار و ... داشته‌ام می‌گویم بازیکنان ایرانی و عراقی قدرت بدنی و تکنیک خوبی دارند و می‌شود به جوانان بازی بدهیم، چون این دو خصلت را دارا هستند. بحث میزبانی به نظر مدیران فدراسیون و باشگاه‌ها بستگی دارد؛ تیم ملی حدود ۵۰۰ روز در کشور خودمان بازی انجام نداده ولی الان که بصره را دیدم، ان‌شالله که جنگ زودتر تمام شود، چون زیباترین چیز در دنیا سلامتی و صلح است، اما اگر قرار باشد روزی نتوانیم در ایران بازی کنیم، می‌توانیم شهر بصره را انتخاب کنیم، چون از روز اولی که آمدیم احساس غریبی نکردیم.

برچسب ها: امیر قلعه نویی ، تیم ملی فوتبال ایران ، فلسطین
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