یک مقام عراقی اعلام کرد بغداد تاکنون توانسته سه گروه مقاومت را به تحویل کامل سلاح‌هایشان متقاعد کند و دو گروه دیگر نیز برای تحویل تعهد داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد که این کشور در تلاش است پدیده سلاح خارج از چارچوب دولت را پایان دهد و اعلام کرد پرونده انحصار سلاح تا پایان ماه ژوئن آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

العبودی در جریان یک نشست گفت‌وگومحور در موسسه «چتم‌هاوس» در لندن توضیح داد که پنج گروه مقاومت تعهدنامه‌هایی برای پیوستن به توافق دولت امضا کرده‌اند که سه گروه از آنها به‌طور کامل سلاح‌های خود را تحویل داده‌اند. دو گروه دیگر نیز متعهد شده‌اند طی ماه‌های آینده سلاح‌های خود را تحویل دهند.

وی با اشاره به ادامه گفت‌و‌گو‌ها با این دو گروه افزود: یکی از آنها انعطاف‌پذیری زیادی در این زمینه نشان داده، اما گروه دیگر برای تکمیل مذاکرات به زمان بیشتری نیاز دارد.

مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد: «وجود سلاح خارج از چارچوب دولت به حاکمیت عراق آسیب می‌زند و همه ما برای پایان دادن به این پدیده تلاش می‌کنیم.»

وی با بیان اینکه علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق طرحی برای رسیدگی به این پرونده تدوین کرده که خروج نیرو‌های آمریکایی را نیز در بر می‌گیرد، اظهار داشت: با خروج این نیروها، دیگر هیچ توجیهی برای وجود سلاح خارج از نهاد‌های رسمی کشور باقی نمی‌ماند. 

او همچنین خاطرنشان کرد که تحویل سلاح، یکی از شروط مشارکت گروه‌های امضاکننده توافق در دولت بوده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: مقاومت عراق ، نخست وزیر عراق
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