باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید با اشاره به مذاکرات صلح اوکراین که روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در ابوظبی برگزار شد، گفت که نمایندگان کشور‌های اروپایی در این گفت‌و‌گو‌ها شرکت نداشتند.

ویتکاف در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نسبت به ازسرگیری تلاش‌ها برای برقراری صلح در اوکراین در قالب مذاکرات سه‌جانبه ابراز خرسندی کرد و گفت هیئت‌های روسیه و اوکراین در مذاکرات ابوظبی به‌طور مؤثری همکاری کردند.

او همچنین توافق بر سر تبادل اسرا را نشانه‌ای از پیشرفت دانست.

استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان دونالد ترامپ امروز (پنجشنبه) وارد مسکو شدند و با ولادیمیر پوتین دیدار کردند. این سفر پس از مذاکرات سه‌جانبه میان نمایندگان آمریکا، روسیه و اوکراین در ابوظبی انجام شد.

این دهمین سفر ویتکاف به روسیه از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید است.

هدف اصلی این دیدار، بررسی نتایج مذاکرات ابوظبی و تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین است. جرد کوشنر پیش از دیدار گفته بود که امیدوار است موافقت پوتین را برای مشارکت مستقیم نمایندگان اروپا در روند مذاکرات جلب کند.

پیش‌تر اعلام شده بود که نمایندگان اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، انگلیس و ایتالیا در مذاکرات ابوظبی حضور خواهند داشت. اما در واقع، حضور آنها در قالب نشست‌های هماهنگی جداگانه با آمریکا و اوکراین بود، نه در میز مذاکرات سه‌جانبه با روسیه. در واقع، کشور‌های اروپایی پیش از مذاکرات اصلی، مواضع خود را درباره تضمین‌های امنیتی اوکراین و ترتیبات امنیتی آینده اروپا با نمایندگان آمریکا و اوکراین هماهنگ کردند، اما در گفت‌و‌گو‌های مستقیم سه‌جانبه با روسیه حضور نداشتند.

این مسئله با انتقاد‌هایی از سوی مقام‌های اروپایی همراه بود؛ زیرا کشور‌های اروپایی معتقدند تصمیم‌گیری درباره امنیت قاره اروپا و آینده اوکراین نباید بدون مشارکت مستقیم آنها انجام شود.

با این حال، ولادیمیر مدینسکی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده روسیه پس از مذاکرات ابوظبی با انتقاد از مواضع کشور‌های اروپایی گفت مسکو هیچ پیشنهاد مشخصی برای صلح از سوی آنها دریافت نکرده و دلیلی برای مذاکره با اروپا نمی‌بیند.

روسیه پیش‌تر نیز گفته بود که اروپا به دلیل حمایت نظامی از اوکراین در جنگ، نمی‌تواند به عنوان میانجی در مذاکرات حضور داشته باشد.

منبع: بریکینگ نیوز