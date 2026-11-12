فرستاده ویژه آمریکا تأیید کرد که نمایندگان اروپا در مذاکرات ابوظبی حضور نداشتند و صرفا در جریان گفت‌و‌گو‌ها قرار گرفته بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید با اشاره به مذاکرات صلح اوکراین که روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در ابوظبی برگزار شد، گفت که نمایندگان کشور‌های اروپایی در این گفت‌و‌گو‌ها شرکت نداشتند.

ویتکاف در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نسبت به ازسرگیری تلاش‌ها برای برقراری صلح در اوکراین در قالب مذاکرات سه‌جانبه ابراز خرسندی کرد و گفت هیئت‌های روسیه و اوکراین در مذاکرات ابوظبی به‌طور مؤثری همکاری کردند.

او همچنین توافق بر سر تبادل اسرا را نشانه‌ای از پیشرفت دانست.

استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان دونالد ترامپ امروز (پنجشنبه) وارد مسکو شدند و با ولادیمیر پوتین دیدار کردند. این سفر پس از مذاکرات سه‌جانبه میان نمایندگان آمریکا، روسیه و اوکراین در ابوظبی انجام شد.

این دهمین سفر ویتکاف به روسیه از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید است.

هدف اصلی این دیدار، بررسی نتایج مذاکرات ابوظبی و تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین است. جرد کوشنر پیش از دیدار گفته بود که امیدوار است موافقت پوتین را برای مشارکت مستقیم نمایندگان اروپا در روند مذاکرات جلب کند.

پیش‌تر اعلام شده بود که نمایندگان اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، انگلیس و ایتالیا در مذاکرات ابوظبی حضور خواهند داشت. اما در واقع، حضور آنها در قالب نشست‌های هماهنگی جداگانه با آمریکا و اوکراین بود، نه در میز مذاکرات سه‌جانبه با روسیه. در واقع، کشور‌های اروپایی پیش از مذاکرات اصلی، مواضع خود را درباره تضمین‌های امنیتی اوکراین و ترتیبات امنیتی آینده اروپا با نمایندگان آمریکا و اوکراین هماهنگ کردند، اما در گفت‌و‌گو‌های مستقیم سه‌جانبه با روسیه حضور نداشتند.

این مسئله با انتقاد‌هایی از سوی مقام‌های اروپایی همراه بود؛ زیرا کشور‌های اروپایی معتقدند تصمیم‌گیری درباره امنیت قاره اروپا و آینده اوکراین نباید بدون مشارکت مستقیم آنها انجام شود.

با این حال، ولادیمیر مدینسکی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده روسیه پس از مذاکرات ابوظبی با انتقاد از مواضع کشور‌های اروپایی گفت مسکو هیچ پیشنهاد مشخصی برای صلح از سوی آنها دریافت نکرده و دلیلی برای مذاکره با اروپا نمی‌بیند. 

روسیه پیش‌تر نیز گفته بود که اروپا به دلیل حمایت نظامی از اوکراین در جنگ، نمی‌تواند به عنوان میانجی در مذاکرات حضور داشته باشد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: استیو ویتکاف ، مذاکرات صلح ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
اتحادیه اروپا دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه تصویب می‌کند
ورود فرستادگان ترامپ به مسکو برای دیدار با پوتین
زلنسکی: پیشرفت مذاکرات صلح به رویکرد آمریکا در قبال روسیه بستگی دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای وال‌استریت ژورنال: ونس در حال بررسی مذاکره مستقیم با سرلشکر رضایی است
درخواست فعالان آمریکایی از دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت ترامپ و روبیو
دستور کیم جونگ اون برای تسریع ساخت پایگاه دریایی جدید کره شمالی
افزایش هزینه گرمایش خانه‌ها در آمریکا همزمان با بحران انرژی
ترامپ: دموکرات‌ها فاسد و شرور هستند
انفجار خودرو در سن‌پترزبورگ یک کشته بر جا گذاشت
زلنسکی: پیشرفت مذاکرات صلح به رویکرد آمریکا در قبال روسیه بستگی دارد
تلاش ائتلاف آیزنکوت برای لغو ۵ قانون دوران نتانیاهو پیش از تشکیل کابینه جدید
ورود فرستادگان ترامپ به مسکو برای دیدار با پوتین
حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان غزه ۶ شهید بر جا گذاشت
آخرین اخبار
ویتکاف: نمایندگان اروپا در مذاکرات صلح اوکراین حضور نداشتند
عراق: انحصار سلاح تا چند ماه دیگر تعیین تکلیف می‌شود
اتحادیه اروپا دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه تصویب می‌کند
ترامپ: دموکرات‌ها فاسد و شرور هستند
شهادت کودک ۱۰ ماهه بر اثر سرما در غزه
هشدار بمب‌گذاری در ایستگاه قطار کاله فرانسه
چین: آمریکا از طرح ادعا‌های جاسوسی علیه پکن دست بردارد
زلنسکی: پیشرفت مذاکرات صلح به رویکرد آمریکا در قبال روسیه بستگی دارد
انفجار خودرو در سن‌پترزبورگ یک کشته بر جا گذاشت
تلاش ائتلاف آیزنکوت برای لغو ۵ قانون دوران نتانیاهو پیش از تشکیل کابینه جدید
افزایش هزینه گرمایش خانه‌ها در آمریکا همزمان با بحران انرژی
ورود فرستادگان ترامپ به مسکو برای دیدار با پوتین
۲ کشته و بیش از ۱۰ زخمی در پی ریزش ساختمان در نیویورک
درخواست فعالان آمریکایی از دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت ترامپ و روبیو
دستور کیم جونگ اون برای تسریع ساخت پایگاه دریایی جدید کره شمالی
حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان غزه ۶ شهید بر جا گذاشت
ادعای وال‌استریت ژورنال: ونس در حال بررسی مذاکره مستقیم با سرلشکر رضایی است
سازمان ملل: دیگر بهانه‌ای پذیرفتنی نیست؛ همه گذرگاه‌های غزه را باز کنید
نیویورک تایمز: همسایگان ایران تمایلی به مشارکت در محاصره زمینی تهران ندارند
شیخ نعیم قاسم: ایران کشوری محوری است و نقشه آینده منطقه با حمایت آن شکل می‌گیرد
فرانسه از ورود رئیس شورای شهرک‌نشینان شمال کرانه باختری جلوگیری کرد
کالاس: آمریکا نمی‌تواند از طرف اتحادیه اروپا درباره تحریم‌های روسیه مذاکره کند
هشدار سازمان ملل درباره افزایش ناامنی غذایی در لبنان
ترامپ: آمریکا جنگ با ایران را آغاز نکرد!
قالیباف: بی‌اعتمادی به واشنگتن مانع اصلی دستیابی به توافق است
موج تهدید‌های بمب‌گذاری در مدارس انگلیس، ایرلند و ایتالیا
افزایش بهای نفت در سایه تداوم تنش‌ها در آسیای غربی و اوکراین
روسیه: فقط ایران می‌تواند درباره سرنوشت اورانیوم غنی‌شده خود تصمیم بگیرد
کتائب حزب‌الله: از ایران دفاع خواهیم کرد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه چین و آمریکا