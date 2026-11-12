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ترامپ از پیروزی می‌گوید، اما آمریکا در باتلاق جنگ با ایران گرفتار شده است + فیلم

در حالی که ترامپ از پیروزی ۹۳ درصدی در جنگ با ایران سخن می‌گوید، هزینه بیش از ۴۵ میلیارد دلاری جنگ و آسیب‌پذیری پایگاه‌های آمریکا، واشنگتن را در بن‌بست راهبردی قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ترامپ بار دیگر ایران را به حملات شدیدتر تهدید کرده، اما شورای روابط خارجی آمریکا در بررسی گزینه‌های واشنگتن تأکید کرده است که آمریکا نتوانسته دستاورد‌های میدانی را به پیروزی نهایی تبدیل کند. در مقابل، ایران طی جنگ ۴۰ روزه نشان داد چگونه می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های خود، به توانمندی‌های آمریکا در خشکی و دریا ضربه بزند.

از سوی دیگر، هزینه عملیات نظامی آمریکا از ۴۵ میلیارد دلار فراتر رفته و فرید زکریا حمله دوباره به ایران را حتی از نظر اقتصادی غیرمنطقی دانسته است. اکنون واشنگتن میان ازسرگیری جنگ، ادامه وضعیت بن‌بست و پذیرش خواسته‌های ایران و کاهش تحریم‌ها گرفتار شده؛ وضعیتی که نشان‌دهنده محدودیت گزینه‌های آمریکا در برابر ایران است.

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