شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم تشییع شهدا در روستای انارستانک شهرستان فردوس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ولایتمدار، شهیدپرور و قدرشناس روستای انارستانک از توابع شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی، بار دیگر در شب دویست پنجاه و ششمین ایستادگی و خروش انقلابی افتخار میزبانی از لاله‌ای گمنام از تبار عشق و ایثار را پیدا کرده‌اند. عطر حضور شهیدی از تبار آسمان در کوچه‌ها و خیابان‌های روستایمان پیچد؛ شهیدی که نامش شاید برای ما گمنام باشد، اما راه و آرمانش برای همیشه در تاریخ این سرزمین جاودانه است.

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منبع: شهروندخبرنگار - خراسان جنوبی

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