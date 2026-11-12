شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم تشییع شهدا در روستای انارستانک شهرستان فردوس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ولایتمدار، شهیدپرور و قدرشناس روستای انارستانک از توابع شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی، بار دیگر در شب دویست پنجاه و ششمین ایستادگی و خروش انقلابی افتخار میزبانی از لاله‌ای گمنام از تبار عشق و ایثار را پیدا کرده‌اند. عطر حضور شهیدی از تبار آسمان در کوچه‌ها و خیابان‌های روستایمان پیچد؛ شهیدی که نامش شاید برای ما گمنام باشد، اما راه و آرمانش برای همیشه در تاریخ این سرزمین جاودانه است.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خراسان جنوبی

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تشییع پیکر مطهر شهدا در روستای انارستانک

تشییع پیکر مطهر شهدا در روستای انارستانک + عکس و فیلم

تشییع پیکر مطهر شهدا در روستای انارستانک + عکس و فیلم

تشییع پیکر مطهر شهدا در روستای انارستانک + عکس و فیلم

تشییع پیکر مطهر شهدا در روستای انارستانک + عکس و فیلم

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: گازار شهدا ، مراسم تشییع شهدا ، سوژه خبری
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