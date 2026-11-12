از فشار اقتصادی تا حمله نظامی؛ شکست راهبرد آمریکا در برابر ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - از تحریم‌های سال ۱۹۹۶ در دولت کلینتون تا قانون جامع تحریم‌ها در دوره اوباما و تشدید فشارهای اقتصادی در دولت بایدن، سیاست واشنگتن همواره محدود کردن اقتصاد ایران و افزایش فشار بر مردم بوده است. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در ابزار تفاوت داشتند، اما هدف مشترکشان وادار کردن ایران به تسلیم بود.

گزینه نظامی نیز همواره روی میز کاخ سفید قرار داشت؛ اما عملیات نظامی آمریکا در ایران مطابق پیش‌بینی ترامپ پیش نرفت و به شکست انجامید. پس از آن، واشنگتن بار دیگر به ابزار تحریم بازگشت؛ همان سیاستی که رؤسای جمهور پیشین آمریکا نیز برای به زانو درآوردن ملت ایران دنبال کرده بودند.