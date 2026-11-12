باشگاه خبرنگاران جوان - بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶، به‌عنوان نخستین دوره این رویداد بزرگ ورزشی در قاره آفریقا، با حضور ورزشکاران جوان کشورهای مختلف جهان برگزار شد و فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل آینده ورزشکاران با ارزش‌ها، آرمان‌ها و جنبش المپیک فراهم آورد. در همین راستا کمیته ملی المپیک ضمن اشاره به نتایج کسب شده پیام تقدیر و تشکری از حمایت‌های وزارت ورزش، همکار‌های و هماهنگی نزدیک فدراسیونها، زحمات کادرفنی، ورزشکاران، عوامل اجرایی وکادر سرپرستی کاروان اعزامی صادر کرد که بدین شرح می‌باشد:

کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با نام «شهید ماکان نصیری» و با حضور ۲۹ ورزشکار در این دوره از رقابت‌ها شرکت کرد و در پایان موفق شد با کسب یک مدال طلا، چهار نقره و سه برنز، مجموعاً هشت مدال به دست آورد.

مدال طلای ایران در رشته تکواندو به دست آمد. همچنین ورزشکاران کشورمان در رشته‌های شنا، جودو، تکواندو و کشتی ساحلی چهار مدال نقره و در رشته‌های کشتی ساحلی، فوتسال دختران و ووشو سه مدال برنز کسب کردند.

در این میان، کسب مدال برنز تیم ملی فوتسال دختران، دستاوردی تاریخی و نقطه عطفی در ورزش ایران به شمار می‌رود؛ چراکه این مدال، نخستین مدال تیمی تاریخ ایران در بازی‌های المپیک محسوب می‌شود. این موفقیت، علاوه بر ارزش فنی و ورزشی، بیانگر ظرفیت بالای ورزش تیمی بانوان ایران و توانمندی نسل جوان دختران کشور با حضور موفق در عرصه رقابت‌های بین‌المللی است.

در مجموع، ورزشکاران دختر ایران موفق به کسب یک مدال نقره در رشته تکواندو و یک مدال برنز در رشته فوتسال شدند؛ دستاوردی ارزشمند که ضرورت حمایت بیشتر از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ورزش بانوان، شناسایی استعداد‌های جوان و فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای حضور و موفقیت دختران ورزشکار ایران در عرصه‌های بین‌المللی را یادآور می‌شود.

یکی از نکات قابل توجه در عملکرد کاروان ایران، موفقیت ۱۷ نفر از مجموع ۲۹ ورزشکار اعزامی در کسب مدال بود؛ به این ترتیب حدود ۵۸.۶ درصد اعضای کاروان موفق به کسب مدال شدند. این شاخص، در کنار تعداد مدال‌های کسب‌شده، می‌تواند یکی از معیار‌های ارزیابی بهره‌وری و اثربخشی حضور ورزشکاران ایران در این دوره از بازی‌ها باشد.

همچنین کسب مدال در رشته شنا، به‌عنوان یکی از رشته‌های پایه و پرمدال در بازی‌های المپیک، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موفقیت نشان داد که با سرمایه‌گذاری هدفمند، برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت نظام استعدادیابی و حمایت مستمر از ورزشکاران این رشته، می‌توان ظرفیت کسب مدال در شنا را در رویداد‌های بزرگ آسیایی و جهانی و در نهایت بازی‌های المپیک افزایش داد. این دستاورد می‌تواند نقطه شروعی برای سرمایه‌گذاری در رشته‌های پایه و پرمدال باشد.

از سوی دیگر، در ارزیابی نتایج کاروان ایران باید به شرایط ویژه و ساختار برنامه مسابقات این دوره نیز توجه داشت. برخی از رشته‌هایی که به‌طور سنتی از رشته‌های مدال‌آور ورزش ایران در رویداد‌های بین‌المللی محسوب می‌شوند، از جمله وزنه‌برداری، کشتی آزاد و کاراته، در برنامه این دوره از بازی‌ها حضور نداشتند. طبیعتاً برگزار نشدن این رشته‌ها به معنای محدود شدن بخشی از فرصت‌های بالقوه مدال‌آوری ایران در بازی‌های المپیک جوانان داکار بود؛ موضوعی که در مقایسه عملکرد این دوره با ادوار پیشین و ارزیابی ظرفیت واقعی کاروان باید مورد توجه قرار گیرد.

در مقابل، در رشته تکواندو، دو سهمیه اختصاصی به ورزشکاران ایران تعلق گرفت و هر دو سهمیه به کسب مدال منجر شد؛ یک مدال طلا و یک مدال نقره. این موضوع، علاوه بر نشان دادن کیفیت عملکرد ورزشکاران این رشته، بیانگر بهره‌برداری کامل از فرصت‌های سهمیه‌ای تخصیص‌یافته به ایران در تکواندو است و می‌تواند به‌عنوان یکی از شاخص‌های مثبت در ارزیابی عملکرد فنی کاروان مورد توجه قرار گیرد.

ضمن اینکه ارزیابی عملکرد ایران در داکار ۲۰۲۶ مستلزم توجه به تفاوت‌های ساختاری و شرایط ویژه این دوره با ادوار گذشته است. کاهش تعداد رشته‌ها و ورزشکاران حاضر در رقابت‌ها، محدودتر شدن فرصت‌های مدال‌آوری، تغییر ساختار برنامه مسابقات و سازوکار تخصیص سهمیه‌ها از جمله عواملی بود که شرایط متفاوتی را برای کشور‌های شرکت‌کننده رقم زد. برخلاف دوره‌های گذشته، در این دوره کمیته بین‌المللی المپیک نقش مستقیم‌تری در تخصیص سهمیه‌ها به کشور‌ها بر عهده داشت و فرآیند حضور ورزشکاران از الگوی متفاوتی پیروی می‌کرد. از این رو، مقایسه صرف تعداد مدال‌های کسب‌شده در این دوره با رکورد تاریخی ایران در آرژانتین ۲۰۱۸، بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها و همچنین رشته‌های برگزارنشده، نمی‌تواند تصویر کاملی از عملکرد کاروان ارائه دهد.

نکته مهم دیگر در ارزیابی ماهیت بازی‌های المپیک جوانان، توجه به فلسفه شکل‌گیری این رویداد است. این بازی‌ها علاوه بر جنبه رقابتی و ورزشی، بیش از هر چیز به‌عنوان یک فستیوال ورزشی و فرهنگی با هدف آشنایی نسل جوان با جنبش المپیک، ارزش‌های المپیکی، دوستی، احترام، همبستگی، مشارکت و تعامل میان فرهنگ‌های مختلف طراحی شده‌اند. بنابراین، موفقیت در این رویداد را نباید صرفاً با تعداد مدال‌ها سنجید؛ بلکه کسب تجربه بین‌المللی، ایجاد انگیزه در نسل جوان، آشنایی با فضای رقابت‌های چندرشته‌ای و آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور در میادین بزرگ‌تر نیز از دستاورد‌های مهم آن محسوب می‌شود.

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیر و تشکر از وزارت ورزش و جوانان و حمایت فدراسیون‌های اعزامی که همکاری و هماهنگی خوبی برای کسب نتایج فوق داشتند، از تلاش، تعهد و روحیه پهلوانی تمامی ورزشکاران، مربیان، کادر فنی، سرپرستان، عوامل اجرایی و کادر سرپرستی کاروان «شهید ماکان نصیری»، به‌ویژه از افتخارآفرینی تاریخی دختران ورزشکار ایران در رشته فوتسال و سایر مدال‌آوران این دوره، بر این باور است که تجربه حضور در داکار ۲۰۲۶ باید به‌عنوان بخشی از فرآیند توسعه ورزش قهرمانی کشور مورد توجه قرار گیرد.

بدون تردید، نتایج این دوره باید با نگاهی کارشناسی و مبتنی بر شاخص‌های فنی، میزان آمادگی ورزشکاران، کیفیت عملکرد رشته‌ها، بهره‌وری سهمیه‌های تخصیص‌یافته، ظرفیت‌های توسعه و فرصت‌های پیش‌رو توسط مرکز نظارت بر تیم‌های ملی بررسی شود تا دستاورد‌های آن در برنامه‌ریزی‌های آتی و مسیر آماده‌سازی نسل آینده ورزش ایران برای رویداد‌های بزرگ بین‌المللی، به‌ویژه بازی‌های المپیک آینده مورد استفاده قرار گیرد.

امید است تجربه حضور در داکار ۲۰۲۶ و دستاورد‌های ارزشمند این کاروان، به‌ویژه موفقیت تاریخی تیم فوتسال دختران، زمینه‌ساز افتخارآفرینی‌های بیشتر ورزش ایران در میادین آسیایی، جهانی و المپیک باشد.