باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله رضا رمضانی، امروز پنج‌شنبه در گردهمایی بانوان فاطمی و خون‌خواهی رهبر شهید که در لاهیجان با اشاره به جایگاه زن در قرآن و معارف اسلامی اظهار کرد: از نگاه اسلام، زن و مرد در دستیابی به کمالات انسانی و مقامات معنوی تفاوتی ندارند و ملاک برتری انسان‌ها، ایمان، عمل صالح و تقوای الهی است.

وی با اشاره به معرفی زنان برجسته در قرآن و تاریخ اسلام افزود: شخصیت‌هایی همچون حضرت خدیجه(س) با جهاد مالی، حضرت فاطمه زهرا(س) با جایگاه والای معنوی و حضرت زینب(س) با مجاهدت در عرصه تبیین و روشنگری، نقش مؤثری در حمایت از دین و احیای ارزش‌های اسلامی ایفا کردند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر ضرورت مطالعه دیدگاه‌های امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه و حقوق زنان تصریح کرد: پیامبران الهی، به‌ویژه پیامبر اکرم(ص)، از مدافعان حقیقی حقوق و کرامت زنان بوده‌اند و اسلام برای بانوان جایگاهی ارزشمند و اثرگذار در جامعه قائل است.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به ظرفیت‌های عاطفی و تربیتی زنان اظهار کرد: بانوان نقشی اساسی در پرورش نسل آینده دارند و می‌توانند محیط خانواده را به مدرسه‌ای برای انتقال ایمان، اخلاق، محبت و ارزش‌های انسانی تبدیل کنند. این مسئولیت در کنار نقش مردان، زمینه‌ساز تربیت انسان‌های بزرگ و تحول‌آفرین در جامعه است.

وی با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و بحران‌های مختلف، از جمله دوران شیوع کرونا، افزود: حضور بانوان در راهپیمایی‌ها، نمازهای جمعه، پشتیبانی از جبهه‌ها و همراهی با رزمندگان، از جلوه‌های مهم نقش‌آفرینی آنان در تاریخ انقلاب اسلامی است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه و میدان‌های دفاع از کشور گفت: زنان، دختران نوجوان و دانشجویان در بیش از ۲۵۰ شب حضور مردمی، در کنار مردان حضوری مؤثر و مستمر داشته‌اند و این مشارکت گسترده، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه قدرت دفاعی و موشکی کشور حاصل پیشرفت علمی و مجاهدت نیروهای مسلح است، تصریح کرد: در کنار توان نظامی و فداکاری رزمندگان، حضور گسترده مردم و پشتیبانی اجتماعی آنان از عوامل مهمی است که دشمن را متحیر کرده و محاسباتش را برهم زده است.

آیت‌الله رمضانی تاب‌آوری مردم در برابر تهدیدها و مشکلات اقتصادی را از عوامل مهم ناکامی دشمن دانست و خاطرنشان کرد: در عین حال، دولت، مجلس و قوه قضائیه باید برای رفع مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی بیش از گذشته تلاش کنند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر ضرورت الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: این بانوی بزرگ اسلام درس‌های بزرگی از جمله صبر، تاب‌آوری، آرمان‌خواهی و ایستادگی را به جامعه آموختند و زنان و مردان امروز باید ایشان را در عرصه‌های مختلف زندگی الگوی خود قرار دهند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: جامعه امروز به زنانی برخوردار از ایمان، علم، خرد، تقوا و اهداف مقدس نیاز دارد که بتوانند در تحولات اجتماعی و تحقق تمدن اسلامی نقش‌آفرینی کنند.

وی با انتقاد از رویکرد برخی جوامع غربی در قبال زنان گفت: در مواردی، حضور اجتماعی زنان در این جوامع به ابزاری برای بهره‌برداری اقتصادی، تجاری و تبلیغاتی تبدیل شده است و جریان‌هایی که مدعی دفاع از حقوق زنان هستند، باید از نظر عملکرد و نتایج مورد بررسی قرار گیرند؛ چراکه شعار آزادی لزوماً به معنای دفاع از کرامت و حقوق واقعی زنان نیست.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای ترویج برهنگی و ناهنجاری‌های اخلاقی تصریح کرد: این روند می‌تواند هویت فرهنگی و اخلاقی جامعه را هدف قرار دهد و مقابله با آن، مسئولیتی عمومی است. دستگاه‌های اجرایی، مجلس و قوه قضائیه نیز باید در برابر ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی، با تدبیر و مسئولیت‌پذیری عمل کنند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر اهمیت عفاف و پاکدامنی در فرهنگ ایرانی و اسلامی اظهار کرد: زنان و دختران ایرانی از ظرفیت‌های فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی ارزشمندی برخوردارند و حفظ این هویت در برابر الگوهای مغایر با ارزش‌های اسلامی ضروری است.

وی با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: آن حضرت الگویی جامع در حفظ کرامت، عفاف و رعایت حدود شرعی بودند و معرفی این الگو به جامعه جهانی می‌تواند در تبیین جایگاه واقعی زن مسلمان مؤثر باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت معنویت و محبت در استحکام خانواده گفت: ارزش یک خانواده صرفاً به ثروت و امکانات مادی نیست، بلکه صمیمیت، آرامش، محبت، معنویت و تربیت صحیح، اساس یک خانواده موفق را شکل می‌دهد.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه خانه حضرت زهرا(س) نمونه‌ای از چنین محیطی بود، افزود: در سیره زندگی ایشان و امیرالمؤمنین علی(ع)، تقسیم مسئولیت‌های خانوادگی بر پایه همکاری و تفاهم انجام می‌شد و مدیریت امور خانه یکی از عرصه‌های مهم نقش‌آفرینی حضرت زهرا(س) بود.

وی تأکید کرد: این تقسیم مسئولیت به معنای محرومیت زنان از حضور اجتماعی نیست، بلکه نشان‌دهنده اهمیت مدیریت خانواده و توجه به مسئولیت‌های مشترک است. در شرایطی که جامعه با مسائل و تهدیدهای اساسی روبه‌رو می‌شود نیز زنان و مردان باید در کنار یکدیگر برای دفاع از ارزش‌ها و منافع جامعه تلاش کنند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر ضرورت حفظ حدود شرعی میان زنان و مردان اظهار کرد: رعایت عفاف و حریم‌های اخلاقی در مناسبات اجتماعی از آموزه‌های مهم اسلام است و باید در کنار حضور مسئولانه و اثرگذار زنان در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مفهوم آزادی زن در نگاه اسلام خاطرنشان کرد: آزادی واقعی زن به معنای رهایی از سلطه، استعمار و بهره‌کشی و برخورداری از کرامت و شخصیت مستقل انسانی است؛ ازاین‌رو زنان باید بتوانند با حفظ هویت و ارزش‌های خود، در عرصه‌های مختلف اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

آیت‌الله رمضانی در پایان با تأکید بر جایگاه محوری زنان در تحقق تمدن اسلامی، مطالعه و تبیین دیدگاه‌های امامین انقلاب درباره بانوان را ضروری دانست و خواستار بهره‌گیری بیشتر از سیره حضرت فاطمه زهرا(س) به‌عنوان الگوی جامع زن مسلمان شد.

منبع: روابط عمومی