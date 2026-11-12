سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از هدف قرار گرفتن یک نفتکش با پرتابه‌ای ناشناس در آب‌های خلیج فارس و زخمی شدن تعدادی از خدمه آن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که شماری از خدمه یک نفتکش در پی هدف قرار گرفتن این شناور با یک پرتابه ناشناس، هنگام حرکت به سمت شرق در آب‌های خلیج فارس زخمی شده‌اند.

این سازمان عصر پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد نفتکش مذکور در جریان حرکت به سمت شرق هدف این پرتابه قرار گرفته و این حادثه به زخمی شدن تعدادی از خدمه آن منجر شده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد هویت پرتابه‌ای که نفتکش را هدف قرار داده، مشخص نشده است و جزئیات بیشتری درباره ماهیت جراحات یا شمار دقیق مجروحان ارائه نکرد.

بر اساس این بیانیه، مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به ساحل منتقل شده‌اند و سایر خدمه نفتکش در سلامت کامل هستند و همگی در امنیت به سر می‌برند.

این سازمان همچنین اعلام کرد در حال حاضر اطلاعاتی درباره میزان خسارات وارده به نفتکش یا پیامد‌های زیست‌محیطی این حادثه در دست نیست.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از تمامی کشتی‌ها خواست هنگام تردد در این منطقه احتیاط لازم را به عمل آورند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این سازمان (UKMTO) گزارش دهند. این هشدار در حالی صادر شده که تحقیقات مقام‌های ذی‌صلاح درباره این حادثه ادامه دارد.

در همین راستا، روز چهارشنبه نیز مقامات ایرانی اعلام کرد که یک نفتکش متخلف در پی برخورد با یک مین دریایی در منطقه‌ای در شرق تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: تنگه هرمز ، خلیج فارس ، کشتیرانی
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