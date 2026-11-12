باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پیشنهاد ایجاد یک منطقه بشردوستانه در شهر «کوستیانتینیفکا» در منطقه دونباس واقع در شرق اوکراین را مطرح کرد.

پوتین در دیدار با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا اعلام کرد که روسیه کنترل این شهر را در اختیار دارد و برای پاکسازی مین‌های منطقه به پنج روز زمان نیاز است. او همچنین وعده داد امنیت مأموریت بشردوستانه در این منطقه را تضمین کند.

پیش از این، اقدام مشابهی درباره شهر اولشکی انجام شده بود. اوایل آبان، رسانه‌ها از ایجاد منطقه بشردوستانه در این شهر خبر دادند که در استان خرسون اوکراین واقع شده و از سال ۲۰۲۲ تحت کنترل نیرو‌های روسیه است.

آتش‌بس بشردوستانه در این شهر به مدت شش روز برقرار بود. هدف از این توافق، توقف موقت درگیری‌ها برای پاکسازی مین‌ها، ورود کمک‌های بشردوستانه و تخلیه غیرنظامیان بود. در جریان این عملیات، مسیر‌های امدادرسانی و خروج پاکسازی شد، مواد غذایی، آب آشامیدنی و دارو به شهر رسید و حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ نفر از ساکنان از منطقه خارج شدند؛ برخی به روسیه و بیشتر آنها به مناطق تحت کنترل اوکراین رفتند.

منبع: بریکینگ نیوز