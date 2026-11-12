باشگاه استقلال درباره نحوه برخورد کمک داور با آسانی تاکید کرد که این پرونده باید با در نظر گرفتن تمام ابعاد بررسی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس محتوای صوتی منتشرشده، رفتار و اظهارات کمک‌داور، آقای ایلدروم در قبال یاسر آسانی، ابهامات و پرسش‌های جدی ایجاد کرده است. این پرسش اساسی مطرح است که یک عضو تیم داوری با چه توجیهی به خود اجازه می‌دهد با ادبیات توهین‌آمیز با بازیکن برخورد کند و با چنین رفتاری زمینه برهم خوردن آرامش و ایجاد تنش در زمین مسابقه را فراهم آورده است؟

باشگاه استقلال معتقد است در ارزیابی رفتار بازیکن، نمی‌توان شرایط و عوامل منتهی به واکنش او را نادیده گرفت. هر واکنشی معلولی دارد و برای قضاوت عادلانه باید علت و زمینه وقوع آن نیز بررسی شود. یاسر آسانی بازیکنی است که با اخلاق حرفه‌ای و روحیه مثبت به جمع استقلال اضافه شده و باشگاه بر این باور است که اتفاقات رخ‌داده و رفتار تحریک‌آمیز منتسب به کمک‌داور، در شکل‌گیری عصبانیت این بازیکن، اخراج او وحتی تغییر نتیجه بازی، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. البته که یاسر آسانی نه رفتار تحریک کننده داشته نه توهین آمیز.

نکته مهم دیگر اینکه در این اتفاق، بازیکن با کارت قرمز مستقیم مواجه نشده است و همین موضوع ضرورت بررسی دقیق و همه‌جانبه پرونده و تناسب هرگونه تصمیم انضباطی با شرایط واقعی حادثه را دوچندان می‌کند.

باشگاه استقلال با احترام به جایگاه کمیته انضباطی و ضرورت صیانت از نظم و اخلاق در فوتبال، صراحتاً خواستار بخشش یاسر آسانی و جلوگیری از اعمال محرومیت برای این بازیکن است. انتظار می‌رود در رسیدگی به این پرونده، صرفاً به رفتار بازیکن توجه نشود، بلکه نقش عوامل زمینه‌ساز این اتفاق نیز به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین از کمیته انضباطی انتظار داریم فضای ملتهب و حساسیت افکار عمومی و هواداران استقلال را در این پرونده مدنظر قرار دهد. هواداران استقلال خواستار احقاق حق هستند و انتظار دارند با هرگونه رفتار خلاف اصول حرفه‌ای، اخلاقی و داوری، فارغ از جایگاه و مسئولیت فرد خاطی، برخوردی عادلانه صورت بگیرد.

باشگاه استقلال تأکید می‌کند که داوران و اعضای تیم داوری باید حافظ آرامش، عدالت و اخلاق در زمین مسابقه باشند، نه اینکه با رفتار یا گفتار نامناسب به عاملی برای ایجاد تنش تبدیل شوند.

فوتبال عرصه رقابت است، نه توهین و تحریک. عدالت زمانی محقق می‌شود که رفتار همه عوامل یک مسابقه، از بازیکن تا اعضای تیم داوری، با یک معیار و بدون تبعیض مورد بررسی قرار گیرد.