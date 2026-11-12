قیمت گاز طبیعی در بازار‌های اروپایی با افزایش ۱.۴ درصدی، بار دیگر از هزار دلار به ازای هر هزار مترمکعب فراتر رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس داده‌های بورس لندن (ICE) که امروز پنجشنبه منتشر شد، قیمت گاز طبیعی در بازار‌های اروپایی با ۱.۴ درصد افزایش، بار دیگر از مرز هزار دلار به ازای هر هزار مترمکعب عبور کرد.

قرارداد‌های آتی گاز طبیعی برای تحویل در ماه دسامبر، معاملات خود را در شاخص «تی‌تی‌اف» هلند، بزرگ‌ترین مرکز توزیع گاز در اروپا، با قیمت ۹۹۸.۵ دلار به ازای هر هزار مترمکعب آغاز کردند که نشان‌دهنده افزایش ۰.۱ درصدی بود.

این روند صعودی ادامه یافت و قیمت گاز به ۱۰۱۱.۴ دلار به ازای هر هزار مترمکعب رسید؛ در حالی که قیمت تسویه معاملات در جلسه قبلی ۹۹۷.۸ دلار بود.

این افزایش پس از آن رخ داد که قیمت‌ها در ابتدای هفته جاری نوساناتی را در محدوده این سطح تجربه کردند و سپس به‌طور موقت کاهش یافتند.

در آخرین جلسه معاملاتی ماه اکتبر، قیمت گاز به هزار و ۲۰۰ دلار به ازای هر هزار مترمکعب رسید که این نخستین بار از سال ۲۰۲۲ بود که قیمت‌ها به چنین سطحی افزایش می‌یافتند؛ سالی که بازار گاز شاهد ثبت اوج تاریخی قیمت‌ها بود.

بازار‌های گاز از زمان آغاز فعالیت مراکز توزیع این حامل انرژی در سال ۱۹۹۶، هرگز چنین سطح بالایی از قیمت‌های پایدار را تجربه نکرده بودند. رکورد تاریخی قیمت گاز نیز در اوایل بهار ۲۰۲۲ ثبت شد و به ۳۸۹۲ دلار به ازای هر هزار مترمکعب رسید.

پس از آن، قیمت‌ها به میزان قابل‌توجهی کاهش یافتند، اما جنگ در غرب آسیا طی سال جاری میلادی موج تازه‌ای از افزایش شدید قیمت گاز در اروپا را رقم زد.

در مجموع، میانگین قیمت گاز در بازار‌های اروپایی در ماه مارس در مقایسه با فوریه حدود ۶۰ درصد افزایش یافت و از ۶۰۰ دلار به ازای هر هزار مترمکعب فراتر رفت.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: گاز در اروپا ، قیمت گاز
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