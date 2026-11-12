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شکاف میان مردم و حاکمیت آمریکا بر سر جنگ‌های خارجی + فیلم

گارلند نیکسون، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به افزایش نارضایتی عمومی در آمریکا تأکید کرد مردم این کشور از جنگ‌های خارجی به ستوه آمده‌اند و ادامه این روند می‌تواند اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیکسون در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی گفت پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ با وعده پایان دادن به جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین رقم خورد، اما شکست او در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ نیز با همان پیام همراه بود: مردم آمریکا دیگر جنگ نمی‌خواهند و خواهان تمرکز دولت بر مشکلات اقتصادی هستند. به گفته او، دو انتخابات پیاپی نشان‌دهنده مخالفت مردم با ادامه جنگ‌های خارجی است.

این تحلیلگر با اشاره به اینکه مشارکت در نظام سیاسی آمریکا دیگر راهی برای تحقق مطالبات مردم به نظر نمی‌رسد، درباره افزایش خشم عمومی و احتمال شکل‌گیری اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده هشدار داد. او همچنین گفت دولت آمریکا تمایلی به تغییر مسیر در جنگ‌ها ندارد و احتمالاً درگیری‌ها، به‌ویژه جنگ اوکراین، در همین مسیر ادامه خواهند یافت.

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