باشگاه خبرنگاران جوان - نیکسون در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی گفت پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ با وعده پایان دادن به جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین رقم خورد، اما شکست او در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ نیز با همان پیام همراه بود: مردم آمریکا دیگر جنگ نمی‌خواهند و خواهان تمرکز دولت بر مشکلات اقتصادی هستند. به گفته او، دو انتخابات پیاپی نشان‌دهنده مخالفت مردم با ادامه جنگ‌های خارجی است.

این تحلیلگر با اشاره به اینکه مشارکت در نظام سیاسی آمریکا دیگر راهی برای تحقق مطالبات مردم به نظر نمی‌رسد، درباره افزایش خشم عمومی و احتمال شکل‌گیری اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده هشدار داد. او همچنین گفت دولت آمریکا تمایلی به تغییر مسیر در جنگ‌ها ندارد و احتمالاً درگیری‌ها، به‌ویژه جنگ اوکراین، در همین مسیر ادامه خواهند یافت.