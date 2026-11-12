عراقچی با رئیس اقلیم کردستان عراق در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی آنتالیا دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در حاشیه سی‌ویکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی (COP۳۱) در آنتالیا، با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

 در این دیدار، آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد علاقه مشترک دو طرف مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

همچنین روابط دوجانبه و راه‌های گسترش و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف بررسی شد.

عراقچی و نیچیروان بارزانی در این دیدار بر اهمیت گفت‌و‌گو و دیپلماسی در برقراری آرامش و حفظ ثبات در منطقه تأکید کردند.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: عراقچی ، کردستان عراق
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