پس از هشدارهای جعلی بمب‌گذاری علیه هزاران مدرسه در ایتالیا، دولت این کشور برای مقابله با تهدید‌های سایبری با احزاب مخالف وارد گفت‌و‌گو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که مدارس ایتالیا طی روز‌های اخیر صد‌ها تهدید جعلی درباره بمب‌گذاری دریافت کرده‌اند، «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر این کشور پس از دیدار با رهبران احزاب مخالف، خواستار اتحاد سیاسی برای مقابله با تهدید‌های سایبری شد؛ تهدید‌هایی که فعالیت مدارس را مختل کرده و نگرانی‌هایی درباره آمادگی ایتالیا در برابر حملات دیجیتال برانگیخته است.

ملونی به مقامات حزب مخالفان گفت که دولت قصد دارد اطلاعات مربوط به حوادث اخیر، از جمله فعالیت‌های مرتبط با هکر‌ها و تهدید‌های جعلی بمب‌گذاری علیه مدارس را با آنها به اشتراک بگذارد. به گفته حاضران، او خواستار همکاری احزاب فراتر از اختلافات سیاسی شد.

این نشست یک روز پس از آن برگزار شد که بیش از ۶ هزار مدرسه در سراسر ایتالیا، ایمیل‌های ناشناسی دریافت کردند که حاوی تهدید به بمب‌گذاری بود. این ایمیل‌ها به تخلیه مدارس، بازرسی ساختمان‌ها و نگرانی گسترده انجامید؛ اما مقامات پس از بررسی اعلام کردند که خطر مشخصی وجود نداشته است. 

دولت ایتالیا می‌گوید که حوادث اخیر بخشی از الگوی گسترده‌تری از تهدید‌های سایبری و تلاش برای انتشار اطلاعات نادرست با هدف ایجاد اختلال و ناامنی است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جورجیا ملونی ، دولت ایتالیا ، تهدید سایبری
خبرهای مرتبط
تخلیه بیش از ۳۰۰ مدرسه در ایتالیا در پی دریافت هشدار جعلی بمب‌گذاری
موج تهدید‌های بمب‌گذاری در مدارس انگلیس، ایرلند و ایتالیا
ادامه اعتراضات سراسری در فرانسه؛ ده‌ها هزار نیروی امنیتی در این کشور مستقر شدند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای وال‌استریت ژورنال: ونس در حال بررسی مذاکره مستقیم با سرلشکر رضایی است
درخواست فعالان آمریکایی از دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت ترامپ و روبیو
دستور کیم جونگ اون برای تسریع ساخت پایگاه دریایی جدید کره شمالی
ترامپ: دموکرات‌ها فاسد و شرور هستند
افزایش هزینه گرمایش خانه‌ها در آمریکا همزمان با بحران انرژی
زلنسکی: پیشرفت مذاکرات صلح به رویکرد آمریکا در قبال روسیه بستگی دارد
انفجار خودرو در سن‌پترزبورگ یک کشته بر جا گذاشت
تلاش ائتلاف آیزنکوت برای لغو ۵ قانون دوران نتانیاهو پیش از تشکیل کابینه جدید
هشدار بمب‌گذاری در ایستگاه قطار کاله فرانسه
چین: آمریکا از طرح ادعا‌های جاسوسی علیه پکن دست بردارد
آخرین اخبار
ملونی پس از موج تهدید‌های سایبری خواستار اتحاد سیاسی در ایتالیا شد
قیمت گاز در اروپا بار دیگر از مرز هزار دلار عبور کرد
پیشنهاد پوتین برای ایجاد منطقه بشردوستانه در شرق اوکراین
ترامپ: قصد دارم پیت هگست را در سمتش حفظ کنم
زخمی شدن شماری از خدمه نفتکش در پی حمله با پرتابه ناشناس در خلیج فارس
ویتکاف: نمایندگان اروپا در مذاکرات صلح اوکراین حضور نداشتند
عراق: انحصار سلاح تا چند ماه دیگر تعیین تکلیف می‌شود
اتحادیه اروپا دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه تصویب می‌کند
ترامپ: دموکرات‌ها فاسد و شرور هستند
شهادت کودک ۱۰ ماهه بر اثر سرما در غزه
هشدار بمب‌گذاری در ایستگاه قطار کاله فرانسه
چین: آمریکا از طرح ادعا‌های جاسوسی علیه پکن دست بردارد
زلنسکی: پیشرفت مذاکرات صلح به رویکرد آمریکا در قبال روسیه بستگی دارد
انفجار خودرو در سن‌پترزبورگ یک کشته بر جا گذاشت
تلاش ائتلاف آیزنکوت برای لغو ۵ قانون دوران نتانیاهو پیش از تشکیل کابینه جدید
افزایش هزینه گرمایش خانه‌ها در آمریکا همزمان با بحران انرژی
ورود فرستادگان ترامپ به مسکو برای دیدار با پوتین
۲ کشته و بیش از ۱۰ زخمی در پی ریزش ساختمان در نیویورک
درخواست فعالان آمریکایی از دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت ترامپ و روبیو
دستور کیم جونگ اون برای تسریع ساخت پایگاه دریایی جدید کره شمالی
حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان غزه ۶ شهید بر جا گذاشت
ادعای وال‌استریت ژورنال: ونس در حال بررسی مذاکره مستقیم با سرلشکر رضایی است
سازمان ملل: دیگر بهانه‌ای پذیرفتنی نیست؛ همه گذرگاه‌های غزه را باز کنید
نیویورک تایمز: همسایگان ایران تمایلی به مشارکت در محاصره زمینی تهران ندارند
شیخ نعیم قاسم: ایران کشوری محوری است و نقشه آینده منطقه با حمایت آن شکل می‌گیرد
فرانسه از ورود رئیس شورای شهرک‌نشینان شمال کرانه باختری جلوگیری کرد
کالاس: آمریکا نمی‌تواند از طرف اتحادیه اروپا درباره تحریم‌های روسیه مذاکره کند
هشدار سازمان ملل درباره افزایش ناامنی غذایی در لبنان
ترامپ: آمریکا جنگ با ایران را آغاز نکرد!
قالیباف: بی‌اعتمادی به واشنگتن مانع اصلی دستیابی به توافق است