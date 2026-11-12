باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که مدارس ایتالیا طی روز‌های اخیر صد‌ها تهدید جعلی درباره بمب‌گذاری دریافت کرده‌اند، «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر این کشور پس از دیدار با رهبران احزاب مخالف، خواستار اتحاد سیاسی برای مقابله با تهدید‌های سایبری شد؛ تهدید‌هایی که فعالیت مدارس را مختل کرده و نگرانی‌هایی درباره آمادگی ایتالیا در برابر حملات دیجیتال برانگیخته است.

ملونی به مقامات حزب مخالفان گفت که دولت قصد دارد اطلاعات مربوط به حوادث اخیر، از جمله فعالیت‌های مرتبط با هکر‌ها و تهدید‌های جعلی بمب‌گذاری علیه مدارس را با آنها به اشتراک بگذارد. به گفته حاضران، او خواستار همکاری احزاب فراتر از اختلافات سیاسی شد.

این نشست یک روز پس از آن برگزار شد که بیش از ۶ هزار مدرسه در سراسر ایتالیا، ایمیل‌های ناشناسی دریافت کردند که حاوی تهدید به بمب‌گذاری بود. این ایمیل‌ها به تخلیه مدارس، بازرسی ساختمان‌ها و نگرانی گسترده انجامید؛ اما مقامات پس از بررسی اعلام کردند که خطر مشخصی وجود نداشته است.

دولت ایتالیا می‌گوید که حوادث اخیر بخشی از الگوی گسترده‌تری از تهدید‌های سایبری و تلاش برای انتشار اطلاعات نادرست با هدف ایجاد اختلال و ناامنی است.

منبع: آناتولی