باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) و با عنایت آن حضرت، یک تیم از گروهک تروریستی پژاک که قصد ورود به مرز‌های شمالغرب کشور در روز گذشته برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی را داشت، با رصد اطلاعاتی هنگ مرزی استان آذربایجان غربی در کمین رزمندگان اسلام گرفتار و به صورت کامل متلاشی شد.

این قرارگاه در اطلاعیه خود آورده است: در این درگیری که در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت صورت گرفت، این تیم دو نفره بطور کامل منهدم شده و اجساد آنان به همراه انواع سلاح، تجهیزات و ماهواره استارلینک کشف و در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیه طلب و تروریست اعلام می‌دارد، هرگونه اقدام در جهت ناامن سازی مرز‌های شمالغرب با پاسخ قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سپاه