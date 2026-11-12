مدیرکل دفتر سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: بارنامه‌های کاغذی دیگر وجاهت قانونی ندارند و فعالان این صنعت، از جمله شرکت‌های حمل‌ونقل، رانندگان و بازرسان، باید از نسخه الکترونیکی بارنامه استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عارف رومینامدیرکل دفتر سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای  با اشاره به توسعه سامانه‌های هوشمند در بخش‌های مختلف صنعت حمل‌ونقل اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه، الکترونیکی شدن اسناد حمل‌ونقل، به‌ویژه بارنامه است که طی سال‌های گذشته اجرایی شده و اکنون بارنامه‌ها به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شوند.

وی افزود: در بخش حمل‌ونقل مسافری نیز صورت‌وضعیت‌ها به شکل الکترونیکی صادر می‌شوند و از این نظر، فرایندهای مرتبط با صدور اسناد در بخش دولتی و بروکراسی اداری به‌طور کامل الکترونیکی شده است.

رومینا با بیان اینکه همچنان بخشی از فعالان صنعت حمل‌ونقل به استفاده از اسناد کاغذی عادت دارند، تصریح کرد: با وجود الکترونیکی شدن فرایندها، برخی رویه‌های سنتی همچنان در این صنعت ادامه دارد؛ در حالی که بارنامه کاغذی دیگر اعتبار و وجاهت ندارد.

مدیرکل دفتر سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: بارنامه الکترونیکی در قالب یک کد و پیوند اینترنتی برای راننده ارسال می‌شود و رانندگان می‌توانند از طریق اطلاعات ارسالی در پیامک، به بارنامه خود دسترسی داشته باشند.

وی تأکید کرد: بازرسان و ارزیابان، شرکت‌های حمل‌ونقل، رانندگان و مالکان ناوگان باید با این فرایند آشنا شوند و از سامانه‌های الکترونیکی برای مشاهده و بررسی اسناد حمل استفاده کنند.

رومینا با اشاره به ضرورت کنار گذاشتن کامل اسناد کاغذی در این بخش گفت: پذیرش بارنامه‌های کاغذی باید متوقف شود، اما تحقق کامل این موضوع علاوه بر فراهم بودن زیرساخت‌های فنی، نیازمند تغییر رفتار و نهادینه شدن فرهنگ استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در میان رانندگان و فعالان صنعت حمل‌ونقل است.

وی خاطرنشان کرد: این فرایند در حال اجراست و انتظار می‌رود با همراهی همه فعالان این حوزه، استفاده از بارنامه الکترونیکی به رویه اصلی و فراگیر صنعت حمل‌ونقل تبدیل شود.

 بازارگاه‌های الکترونیکی به دنبال حذف انحصار و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل هستند

در ادامه این برنامه  محمد صدوقی نایب‌رئیس انجمن بازارگاه‌های الکترونیک حمل‌ونقل جاده‌ای با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی فرایندهای حمل‌ونقل گفت: بازارگاه‌های الکترونیکی با ایجاد ارتباط مستقیم و شفاف میان رانندگان، صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل، به تسهیل فرایند یافتن بار، کاهش مسیرهای اضافی و حذف واسطه‌های فاقد ارزش افزوده کمک می‌کنند.

 صدوقی با اشاره به نقش رانندگان در تداوم فعالیت‌های حمل‌ونقل کشور، به‌ویژه در شرایط جنگی، اظهار کرد: در شرایط مختلف، به‌خصوص شرایط دشوار و بحرانی، بیشترین زحمت بر دوش رانندگان است؛ چراکه این افراد خدمت اصلی را در صنعت حمل‌ونقل ارائه می‌دهند و مسئولیت جابه‌جایی کالاها و تأمین نیاز صاحبان کالا را بر عهده دارند.

وی افزود: هوشمندسازی بازارگاه‌ها و پلتفرم‌های حمل‌ونقل با هدف تسهیل فرایندهای کاری رانندگان انجام می‌شود تا آنها بتوانند بار موردنظر خود را سریع‌تر و آسان‌تر پیدا کنند و برای یافتن بار ناچار به طی کردن مسیرهای اضافی نباشند.

صدوقی با بیان اینکه پلتفرم‌های حمل‌ونقل به دنبال کاهش حضور واسطه‌های فاقد ارزش افزوده هستند، تصریح کرد: این سامانه‌ها تلاش می‌کنند شرایطی فراهم کنند که رانندگان با سهولت بیشتری فعالیت کنند و هزینه‌ها و دشواری‌های جانبی فعالیت آنها کاهش یابد.

نایب‌رئیس انجمن بازارگاه‌های الکترونیک حمل‌ونقل جاده‌ای با تأکید بر اینکه بازارگاه‌ها به‌تنهایی قادر به حل تمام مشکلات صنعت حمل‌ونقل نیستند، گفت: اصلی‌ترین مأموریت این پلتفرم‌ها ایجاد ارتباط و به‌اصطلاح بهم‌رسانی میان راننده، صاحب کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل است تا طرفین بتوانند برای تخصیص بار، راحت‌تر یکدیگر را پیدا کنند.

وی شفافیت و مقابله با انحصار را از دیگر اهداف بازارگاه‌های الکترونیکی دانست و افزود: تلاش ما این است که انحصارهای موجود در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، از جمله انحصارهای ناشی از برخی رویه‌های بومی‌گرایانه، کاهش پیدا کند و شفافیت در فرایند تخصیص بار به حداکثر برسد.

صدوقی ادامه داد: در برخی بخش‌ها ممکن است انحصار به نفع شرکت‌های حمل‌ونقل و در بخش‌های دیگر به نفع گروهی از رانندگان شکل بگیرد؛ در حالی که چنین شرایطی مورد مخالفت بسیاری از رانندگان است و می‌تواند زمینه مطالبه انحصارهای مشابه در سایر مناطق کشور را نیز فراهم کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مسئولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیان کرد: در این نشست‌ها بر کاهش انحصار و جلوگیری از ایجاد هرگونه الزام محدودکننده تأکید داریم تا همه فعالان بتوانند بدون محدودیت‌های غیرضروری در بازار فعالیت کنند.

نایب‌رئیس انجمن بازارگاه‌های الکترونیک حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: هدف این است که رانندگان منظم‌تر، ناوگان باکیفیت‌تر و شرکت‌هایی که خدمات بهتری ارائه می‌دهند، بتوانند بر اساس عملکرد و توانمندی خود در بازار رقابت کنند و فرصت فعالیت برابر برای همه فراهم شود.

برچسب ها: بارنامه ، سازمان راهداری
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