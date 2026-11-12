پس از آنکه ترامپ مدعی شد «به توافق با ایران نیازی ندارد» بهای نفت حدود یک درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - قیمت نفت در پی ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه «واشنگتن نیازی به توافق با ایران ندارد» افزایش یافت.

بر این اساس، بهای نفت خام برنت در معاملات روز پنجشنبه با یک دلار و ۱۴ سنت افزایش، معادل ۱.۲۳ درصد، به ۹۳ دلار و ۹۰ سنت در هر بشکه رسید.

همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۰ سنت افزایش، معادل ۰.۸۱ درصد، به ۸۷ دلار و ۲۳ سنت در هر بشکه رسید.

این در حالی است که پیش از اظهارات ترامپ در شبکه‌های اجتماعی، قیمت‌ نفت در محدوده ثابتی نوسان می‌کرد یا روندی کاهشی داشت.

ترامپ ساعتی پیش در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ما به توافق با ایران نیازی نداریم. آن روز‌ها مدت‌هاست که گذشته است». او در ادامه مدعی شد: «ما پول آنها، صد‌ها میلیارد دلار و تنگه آنها را در اختیار داریم».

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که به جی دی ونس، معاون خود دستور داده است که به جای این مسئله، بر «فساد گسترده» در شهر‌های تحت کنترل دموکرات‌ها در ایالات متحده تمرکز کند.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که ونس هفته گذشته و پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، از مواضع جنگ‌طلبانه فاصله گرفت؛ او درباره هزینه‌های ادامه جنگ ابراز تردید کرد و آن را یکی از عوامل شکست انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه دانست.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بهای نفت ، دونالد ترامپ ، مذاکرات آتش بس
خبرهای مرتبط
ادعای وال‌استریت ژورنال: ونس در حال بررسی مذاکره مستقیم با سرلشکر رضایی است
افزایش هزینه گرمایش خانه‌ها در آمریکا همزمان با بحران انرژی
نیویورک تایمز: همسایگان ایران تمایلی به مشارکت در محاصره زمینی تهران ندارند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: دموکرات‌ها فاسد و شرور هستند
صعودی شدن بهای نفت پس از اظهارات ترامپ درباره ایران
سقوط ۳ درصدی قیمت طلا در پی افزایش بهای نفت
۴۴ کشته و زخمی طی تصادف زنجیره‌ای در فجیره امارات
طالبانی: ایران طرف حمله کننده به کورمور نبود
حمله یمن به تاسیسات نفتی ینبع و ایستگاه پمپاژ نفت عربستان
تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید با چند زخمی
زخمی شدن شماری از خدمه نفتکش در پی حمله با پرتابه ناشناس در خلیج فارس
وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
ترامپ در تلاش برای تصویب بودجه نظامی پیش از بازگشت موج آبی به کنگره
آخرین اخبار
دبیرکل ناتو: مشخص نیست صلح در اوکراین نزدیک‌تر شده باشد
۴۴ کشته و زخمی طی تصادف زنجیره‌ای در فجیره امارات
ترامپ در تلاش برای تصویب بودجه نظامی پیش از بازگشت موج آبی به کنگره
حمله یمن به تاسیسات نفتی ینبع و ایستگاه پمپاژ نفت عربستان
سقوط ۳ درصدی قیمت طلا در پی افزایش بهای نفت
مکرون: شواهدی از دخالت قدرت‌های خارجی در تهدید‌های سایبری اروپا نداریم
کشته شدن ۴ نظامی ترکیه در حادثه سقوط بالگرد
وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
انصارالله یمن از حزب‌الله عراق حمایت کرد
ویتکاف: دور جدید مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین برگزار می‌شود
تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید با چند زخمی
زلنسکی از بازگشت محدودیت‌های استارلینک در اوکراین خبر داد
طالبانی: ایران طرف حمله کننده به کورمور نبود
صعودی شدن بهای نفت پس از اظهارات ترامپ درباره ایران
ملونی پس از موج تهدید‌های سایبری خواستار اتحاد سیاسی در ایتالیا شد
قیمت گاز در اروپا بار دیگر از مرز هزار دلار عبور کرد
پیشنهاد پوتین برای ایجاد منطقه بشردوستانه در شرق اوکراین
زخمی شدن شماری از خدمه نفتکش در پی حمله با پرتابه ناشناس در خلیج فارس
ویتکاف: نمایندگان اروپا در مذاکرات صلح اوکراین حضور نداشتند
عراق: انحصار سلاح تا چند ماه دیگر تعیین تکلیف می‌شود
اتحادیه اروپا دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه تصویب می‌کند
ترامپ: دموکرات‌ها فاسد و شرور هستند
شهادت کودک ۱۰ ماهه بر اثر سرما در غزه
هشدار بمب‌گذاری در ایستگاه قطار کاله فرانسه
چین: آمریکا از طرح ادعا‌های جاسوسی علیه پکن دست بردارد
زلنسکی: پیشرفت مذاکرات صلح به رویکرد آمریکا در قبال روسیه بستگی دارد
انفجار خودرو در سن‌پترزبورگ یک کشته بر جا گذاشت
تلاش ائتلاف آیزنکوت برای لغو ۵ قانون دوران نتانیاهو پیش از تشکیل کابینه جدید
افزایش هزینه گرمایش خانه‌ها در آمریکا همزمان با بحران انرژی
ورود فرستادگان ترامپ به مسکو برای دیدار با پوتین