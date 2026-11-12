پس از آنکه ترامپ مدعی شد «به توافق با ایران نیازی ندارد» بهای نفت حدود یک درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - قیمت نفت در پی ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه «واشنگتن نیازی به توافق با ایران ندارد» افزایش یافت.

بر این اساس، بهای نفت خام برنت در معاملات روز پنجشنبه با یک دلار و ۱۴ سنت افزایش، معادل ۱.۲۳ درصد، به ۹۳ دلار و ۹۰ سنت در هر بشکه رسید.

همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۰ سنت افزایش، معادل ۰.۸۱ درصد، به ۸۷ دلار و ۲۳ سنت در هر بشکه رسید.

این در حالی است که پیش از اظهارات ترامپ در شبکه‌های اجتماعی، قیمت‌ نفت در محدوده ثابتی نوسان می‌کرد یا روندی کاهشی داشت.

ترامپ ساعتی پیش در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ما به توافق با ایران نیازی نداریم. آن روز‌ها مدت‌هاست که گذشته است». او در ادامه مدعی شد: «ما پول آنها، صد‌ها میلیارد دلار و تنگه آنها را در اختیار داریم».

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که به جی دی ونس، معاون خود دستور داده است که به جای این مسئله، بر «فساد گسترده» در شهر‌های تحت کنترل دموکرات‌ها در ایالات متحده تمرکز کند.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که ونس هفته گذشته و پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، از مواضع جنگ‌طلبانه فاصله گرفت؛ او درباره هزینه‌های ادامه جنگ ابراز تردید کرد و آن را یکی از عوامل شکست انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه دانست.

منبع: الجزیره