معاون وزیر صمت گفت: صاحبان خودرو‌های نیسان فرسوده می‌توانند با شرکت در این طرح، خودروی فرسوده خود را تحویل داده و نیسان نو دریافت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، از آغاز طرح جایگزینی نیسان‌های فرسوده خبر داد و گفت: صاحبان خودروهای نیسان فرسوده می‌توانند با شرکت در این طرح، خودروی فرسوده خود را تحویل داده و نیسان نو دریافت کنند.

مقیمی با اشاره به آغاز اجرای این طرح از هفته جاری اظهار کرد: در قالب طرح نوسازی و جایگزینی نیسان‌های فرسوده، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود ۲۳ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این تسهیلات، حدود ۳۰۰ میلیون تومان نیز از محل منابع مربوط به فرآیند اسقاط خودرو تأمین خواهد شد و تنها بخش اندکی از هزینه باقی‌مانده بر عهده متقاضیان خواهد بود.

معاون وزیر صمت تأکید کرد: متقاضیان می‌توانند با تحویل نیسان فرسوده خود و استفاده از تسهیلات و منابع پیش‌بینی‌شده، نسبت به جایگزینی آن با خودروی نیسان نو اقدام کنند.

این طرح در راستای نوسازی ناوگان خودروهای تجاری فرسوده و تسهیل فرآیند جایگزینی این خودروها اجرا می‌شود.

در همین راستا حسین کاظمی طرقی با تشریح جزئیات این طرح بیان کرد: طرح نوسازی وانت‌های فرسوده با همکاری سازمان گسترش و نوسازی، گروه خودروسازی سایپا و شرکت زامیاد، با هدف کاهش آلایندگی، ارتقای ایمنی ناوگان حمل‌ونقل بار و فراهم‌سازی امکان جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح، دارندگان وانت‌های فرسوده واجد شرایط در سراسر کشور می‌توانند خودروی خود را با کامیونت زامیاد EX در دو مدل تک‌سوز و دوگانه‌سوز جایگزین کنند.

کاظمی طرقی با اشاره به شرایط مشارکت در این طرح تصریح کرد: دارندگان وانت‌هایی که بیش از ۱۵ سال از تاریخ تولید و شماره‌گذاری آن‌ها گذشته باشد و اطلاعات خودروی فرسوده آن‌ها در سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ثبت و به تأیید رسیده باشد، در صورت برخورداری از سایر شرایط مندرج در بخشنامه، تا زمان تکمیل ظرفیت تعیین‌شده امکان مشارکت در این طرح را خواهند داشت.

معاون فروش و خدمات پس از فروش در ادامه درباره تسهیلات بانکی این طرح گفت: متقاضیان می‌توانند متناسب با شرایط خود، دوره بازپرداخت تسهیلات را بین یک تا دو سال انتخاب کنند.

وی همچنین از امکان سفارش خودرو با کاربری مورد درخواست متقاضیان خبر داد و افزود: متقاضیانی که قصد خرید خودرو با کاربری مشخص را دارند، می‌توانند هنگام ثبت سفارش در سایت فروش اینترنتی گروه سایپا، خودروی موردنظر خود را با کاربری انتخابی سفارش‌گذاری کنند.

کاظمی طرقی درباره مراحل ثبت‌نام نیز توضیح داد: متقاضیان در مرحله نخست باید با مراجعه به سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به نشانی nnhk.ir، نسبت به ثبت‌نام اولیه و ثبت اطلاعات خودروی فرسوده اقدام کنند.

برچسب ها: خودروهای فرسوده ، تولید
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