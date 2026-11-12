رئیس اتحادیه میهنی کردستان تاکید کرد که مشخص نیس چه کسانی به میدان گازی کورمور حمله کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، امروز پنجشنبه در خصوص روابط اقلیم کردستان با آمریکا گفت: «ما روابط دوستانه و نزدیکی با شخصیت‌هایی در آمریکا، ایران و انگلیس داریم.»

وی افزود: «اگر آمریکا به ما در حل مشکلاتمان کمک نمی‌کند، از دور نظاره‌گر ما باشد. واشنگتن و جامعه بین‌المللی باید به کرد‌ها اجازه دهند اختلافات خود را به‌تنهایی حل‌وفصل کنند.»

طالبانی درباره حمله به میدان گازی کورمور نیز تاکید کرد که «هنوز برای مشخص کردن طرف‌های پشت پرده این حمله زود است» و بر ضرورت انجام تحقیقات جدی و دقیق برای روشن شدن ابعاد این حادثه تأکید کرد.

وی در ادامه گفت که طرف ایرانی تضمین‌هایی ارائه کرده مبنی بر اینکه مسئول این حمله نبوده است.

رئیس اتحادیه میهنی کردستان همچنین از اعتماد خود به دولت علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای انجام تحقیقات لازم درباره این حادثه خبر داد و بر اهمیت دستیابی به نتایجی روشن درباره طرف‌های مسئول این حمله تأکید کرد.

طالبانی در پایان سخنانش بار دیگر بر ضرورت تصمیم‌گیری کرد‌ها درباره مسائل مربوط به خودشان تاکید کرد و گفت پیام او به واشنگتن و جامعه بین‌المللی این است که اجازه دهند کرد‌ها مشکلات خود را به‌تنهایی حل کنند.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)