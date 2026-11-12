همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم عزاداری و وداع با پیکرهای مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با حضور پر شور زائران و مجاوران در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم عزاداری و وداع با پیکرهای مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس، شامگاه پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد.

این مراسم معنوی همزمان با نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم بانوی کرامت و در فضایی مملو از حزن و اندوه فاطمی برگزار شد . در این آیین، زائران و مجاوران کریمه اهل بیت (ع) پس از اقامه نماز، با حضور بر پیکرهای مطهر این دو شهید گمنام، با آرمان‌های والای شهدا و مکتب فاطمی تجدید میثاق کردند.

بر اساس گزارش‌ها، پیکرهای مطهر این شهدای گمنام در روزهای منتهی به شهادت حضرت زهرا (س) میهمان شهر قم بودند و در معراج الشهدای گمنام استان مورد زیارت اقشار مختلف مردم، به ویژه دانش‌آموزان قرار گرفته بودند . مراسم وداع شب گذشته نیز در ادامه همین برنامه‌های معنوی و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره لاله‌های بی‌نشان دفاع مقدس برگزار شد.

در ادامه برنامه‌های مرتبط با این شهدا، قرار است مراسم تشییع پیکر آن‌ها صبح روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، مصادف با روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از ساعت ۸:۳۰ در صحن امام رضا (ع) حرم مطهر آغاز شود . پس از اقامه نماز بر پیکر شهدا، مراسم تشییع از میدان جانبازان تا حرم مطهر برگزار می شود.