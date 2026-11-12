مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی تولید گاز کشور در پی آسیب به تأسیسات پارس جنوبی، از احتمال تنش گازی در ۱۱ استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی درباره وضع کنونی شبکه گاز کشور و شرایط ذخایر گاز و سوخت گفت: امسال با وجود کاهش حدود ۱۳ درصدی تولید گاز کشور در پی حملات دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی در ۲۷ اسفند به تأسیسات و چهار پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی، توانستیم پایداری شبکه گاز کشور را حفظ کنیم. اکنون، حجم ذخایر گازوئیل در مخازن سوخت مایع به بیش از ۳ میلیارد لیتر رسیده است و گاز موردنیاز همه مصرف‌کنندگان بدون محدودیت به شبکه تحویل داده شده است.

وی با اشاره به عملکرد بخش ذخیره‌سازی گاز تصریح کرد: امسال در دو مخزن شوریجه و سراجه رکورد‌های قابل توجهی ثبت شد، به‌طوری که در مخزن شوریجه برای دومین سال پیاپی رکورد ذخیره‌سازی شکسته شد و در مخزن سراجه برای نخستین بار به رکوردی تاریخی دست یافتیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه وضع پایداری شبکه تاکنون مطلوب بوده است، گفت: با ورود به فصل سرد سال و تغییر آرایش مصرف، سهم بخش خانگی و تجاری از مصرف گاز افزایش می‌یابد و از حجم گاز دردسترس سایر بخش‌ها کاسته می‌شود.

توکلی درباره مقدار مصرف گاز در روز‌های اخیر بیان کرد: از روز شنبه تاکنون، حجم مصرف گاز حدود ۶۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌کنیم این مقدار تا پایان هفته، در مقایسه با هفته گذشته به حدود ۷۰ میلیون مترمکعب افزایش برسد.

وی درباره حجم بازگشت ظرفیت ازدست‌رفته تولید گاز به چرخه بیان کرد: بر اساس برنامه، مقرر شد پیش از آغاز فصل سرد سال ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت ازدست‌رفته به چرخه تولید بازگردد که اکنون، این مقدار به‌طور میانگین به بیش از ۹۵ میلیون مترمکعب رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره استان‌های دارای بیشترین میزان مصرف گاز و برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی گفت: حجم مصرف گاز در استان‌های مختلف ارتباط مستقیمی با تعداد مشترکان و ترکیب مصرف آنها دارد. برای نمونه، استان تهران در روز‌های سرد سال و در اوج مصرف، حدود ۱۲۵ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کند و متناسب با این مقدار مصرف، سهم دیگر استان‌ها در شبکه و توزیع گاز مدیریت می‌شود.

توکلی افزود: برای بررسی دقیق‌تر الگوی مصرف استان‌ها، باید به ترکیب مصرف یا همان سبد مصرف گاز در هر استان توجه داشت؛ زیرا این ترکیب در استان‌های مختلف متفاوت است. برای نمونه، در استان مازندران حدود ۹۴ درصد مصرف گاز به بخش خانگی و تجاری اختصاص دارد. بنابراین، حتی کوچک‌ترین اقدام و همراهی مشترکان این دو بخش برای کاهش مصرف می‌تواند کمک قابل توجهی به پایداری شبکه گاز کند.

وی تصریح کرد: درمجموع، حجم مصرف گاز در استان‌ها متناسب با جمعیت، تعداد مشترکان و ترکیب سبد مصرف آنها متفاوت است و نمی‌توان فقط با مقایسه حجم مصرف، الگوی مصرف استان‌ها را ارزیابی کرد.

توکلی ادامه داد: در بخش اداره‌ها افزون‌بر تکالیف قانونی، بر اساس تأکید رئیس‌جمهوری، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند مصرف گاز خود را ۲۰ درصد نسبت به حجم تعیین‌شده کاهش دهند. اجرای این برنامه می‌تواند کمک مؤثری به مدیریت شبکه و تأمین گاز موردنیاز بخش‌های تولیدی و صنعتی باشد.

وی درباره دمای استاندارد تعیین‌شده برای دستگاه‌های اجرایی و مشترکان خانگی بیان کرد: در بخش اداری، دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان تکلیف تعیین شده است. برای اطمینان از اجرای این دستورالعمل، گروه‌های بازدید، پایش و رصد شرکت ملی گاز ایران از روز پانزدهم، پس از اجرای مانور در روز قبل از آن، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و این روند تا پایان فصل سرد ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: در بخش خانگی، بر اساس استاندارد‌های تعیین‌شده، دمای آسایش بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد است. رعایت این محدوده دمایی، افزون‌بر کمک به سلامت افراد و خانواده‌ها، نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه گاز کشور دارد.

۷۰ درصد مشترکان در پله نخست تعرفه

توکلی درباره مشوق‌های درنظرگرفته‌شده برای مشترکان خوش‌مصرف و برنامه‌های اصلاح الگوی مصرف مشترکان پرمصرف بیان کرد: در ارتباط با الگوی مصرف، حجم مصرف متعارفی برای مشترکان تعریف شده است. خوشبختانه حدود ۷۰ درصد مشترکان گاز کشور در پله نخست تعرفه‌ای قرار دارند و به‌اصطلاح خوش‌مصرف هستند و مطابق الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند.

وی افزود: حدود ۱۸ درصد مشترکان نیز در پله دوم قرار می‌گیرند که مصرف آنها در گروه مصرف متوسط طبقه‌بندی می‌شود. اما مشترکان قرارگرفته در پله‌های سوم و چهارم، در گروه بدمصرف و بسیار بدمصرف قرار دارند؛ زیرا مقدار مصرف آنها با خط مبنا و الگوی تعیین‌شده برای شهر محل سکونتشان تناسب ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: این شرکت در ارتباط با مشترکان، بر اساس نظام تعرفه‌گذاری و تکالیف قانونی عمل می‌کند و به اعتقاد من، بخشی از اصلاح رفتار مصرفی از طریق همین سازوکار تعرفه‌ای ممکن است. برای نمونه، تعرفه پله چهارم در سال جاری برای مشترکان بسیار پرمصرف، به سطحی نزدیک به قیمت صادراتی گاز رسیده است.

افزایش تعرفه به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود

توکلی در توضیح سازوکار تعرفه‌گذاری گاز گفت: افزایش تعرفه گاز متناسب با حجم مصرف مشترکان و به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود. نکته مهم این است که پارسال تنها حدود ۱.۳۳ درصد از مشترکان در پله چهارم تعرفه‌ای قرار داشتند، اما همین گروه نزدیک به ۶ درصد کل گاز کشور را مصرف می‌کردند. بنابراین، رویکرد تعرفه‌ای با هدف تحقق عدالت در مصرف و متناسب‌سازی هزینه پرداختی با حجم مصرف مشترکان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برخورد با استفاده غیرمجاز از گاز و انشعاب‌های غیرمجاز تصریح کرد: امسال اراده جدی برای برخورد با این موارد در کشور وجود دارد. این تخلفات فقط در برخی مناطق خوش‌نشین، باغ‌ویلا‌ها و روستا‌های خارج از محدوده قانونی و بافت مصوب مشاهده می‌شود. با مواردی که از طریق گزارش‌ها شناسایی شوند، برخورد قانونی می‌شود؛ به این معنا که افزون‌بر قطع انشعاب‌های غیرمجاز، جریمه‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به شرایط تأمین گاز در زمستان پیش‌رو بیان کرد: امسال با سالی استثنایی و بسیار دشوار در تأمین گاز روبه‌رو هستیم و دست‌کم ۱۱ استان کشور در معرض تنش گازی قرار دارند که این شرایط در سه استان مازندران، گلستان و خراسان شمالی گسترده‌تر خواهد بود.

توکلی با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی گفت: بااین‌حال، اجرای موفق این برنامه‌ها به اراده جمعی، همت، همدلی و همراهی مشترکان نیاز دارد؛ زیرا در فصل زمستان حدود ۸۰ درصد گازی که به شبکه تزریق می‌شود، به مصرف بخش خانگی و تجاری اختصاص می‌یابد.

وی تصریح کرد: اگر مشترکان تنها یک درجه دمای محیط خانه خود را کاهش دهند، حجم صرفه‌جویی حاصل می‌تواند معادل تولید یک فاز پارس جنوبی باشد. این موضوع نشان می‌دهد که حتی اقدام‌های کوچک در مدیریت مصرف، می‌تواند بدون آنکه کیفیت زندگی و آسایش خانواده‌ها تحت‌تأثیر قرار گیرد، کمک بزرگی به پایداری شبکه گاز کشور کند.

منبع: شانا