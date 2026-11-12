باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از بازگشت محدودیت‌ها و اختلال در عملکرد استار‌شیلد، نسخه نظامی سامانه ماهواره‌ای استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس، در مناطق مختلف اوکراین خبر داد.

زلنسکی در پیامی اعلام کرد که یگان‌های اوکراینی طی چند روز گذشته اختلال‌های قابل‌توجهی در عملکرد این سامانه در سراسر خطوط مقدم ثبت کرده‌اند. به گفته او، این اختلالات ناشی از نقص فنی نیست، بلکه بار دیگر به اعمال محدودیت نظام‌مند بر سرعت اتصال مربوط می‌شود.

رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید که این محدودیت‌ها رهگیری پهپاد‌های روسیه را به‌طور قابل‌توجهی دشوار کرده است.

یک مقام اروپایی آگاه می‌گوید که محدودیت‌های جدید از سه روز پیش و هم‌زمان با آغاز مذاکرات آمریکا و روسیه در ابوظبی شناسایی شروع شد. به گفته او، مقام‌های اوکراینی این اقدام را تصادفی نمی‌دانند و آن را تلاشی برای اعمال فشار ارزیابی می‌کنند.

حدود یک ماه پیش، شرکت اسپیس‌ایکس روی استار‌شیلد اوکراین محدودیت سرعت اعمال کرد. در همین راستا، پهپاد‌های اوکراینی که با سرعت بیش از حدود ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کردند، اتصال ماهواره‌ای خود را از دست می‌دادند؛ در نتیجه، عملیات پهپاد‌های تهاجمی و رهگیر مختل شد.

پس از اعتراض اوکراین و پیگیری مقام‌های آمریکایی، زلنسکی در ۲۴ اکتبر (دوم آبان) اعلام کرد محدودیت‌ها برطرف شده و سرعت اتصال به حالت عادی برگشته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر گفته بود از عامل کاهش سرعت استارلینک در اوکراین اطلاعی ندارد و حتی مطمئن نیست چنین محدودیتی اعمال شده باشد.

منبع: پولیتیکو