معاون وزیر نفت از اجرای اقدامات جدید برای مشارکت شرکت‌های پتروشیمی در تأمین خوراک از بخش بالادستی خبر داد و گفت: بخشی از برنامه‌های این حوزه اجرایی شده و اقدامات دیگری نیز در دست انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - امید شاکری، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به برگزاری نشست مشترک با انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اظهار کرد: در این نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش‌روی صنعت پتروشیمی در حوزه‌های بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، تأمین خوراک، مطالبات و بدهی‌ها و موانع صادراتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: به‌منظور پیگیری مستمر مسائل و دستیابی به راهکارهای عملیاتی، مقرر شد کارگروه مشترکی میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تشکیل شود تا موضوعات مطرح‌شده به‌صورت منظم بررسی و اقدامات لازم برای رفع مشکلات دنبال شود.

شاکری با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی هم‌زمان با موضوع مطالبات و بدهی‌ها مواجه است، تصریح کرد: تعیین سازوکارهای مناسب برای تسویه مطالبات و بدهی‌ها می‌تواند به بهبود جریان مالی شرکت‌ها و کاهش چالش‌های موجود در این صنعت کمک کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین درباره کمبود برخی خوراک‌های میان‌مجتمعی گفت: با هماهنگی و تعامل میان ذی‌نفعان می‌توان خوراک موجود را به‌صورت منصفانه میان متقاضیان توزیع کرد و با مدیریت مناسب منابع، برای حل مشکلات تأمین خوراک میان‌مجتمعی گام برداشت.

وی در تشریح محورهای اصلی نشست مشترک با انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی بیان کرد: نخستین محور، بررسی روند بازسازی و تسریع در بازیابی واحدهای آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی بود که در این زمینه، راهکارهای لازم برای بازگشت هرچه سریع‌تر واحدها به چرخه تولید مورد بحث قرار گرفت.

شاکری ادامه داد: محور دوم به موضوع تأمین خوراک صنعت پتروشیمی و درخواست ورود جدی‌تر شرکت‌های پتروشیمی به حوزه تأمین خوراک در بخش بالادستی اختصاص داشت که در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و برنامه‌های دیگری نیز در دست اجراست.

وی با اشاره به سومین محور این نشست گفت: موانع صادراتی از دیگر موضوعات مهم مورد بررسی بود؛ چراکه صنعت پتروشیمی به‌دلیل تبعات جنگ تحمیلی با محدودیت‌ها و چالش‌هایی در حوزه صادرات مواجه شده است. در این نشست، راهکارهای رفع موانع و افزایش صادرات محصولات پتروشیمی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: تشکیل کارگروه مشترک می‌تواند زمینه تعامل نزدیک‌تر میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فعالان این صنعت را فراهم کند و به پیگیری هدفمند مسائل و تسریع در حل مشکلات موجود بینجامد.

برچسب ها: پتروشمی ، نفت
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