پلیس واشنگتن دی‌سی از زخمی شدن پنج نفر در پی تیراندازی در محله لوگان سیرکل، در فاصله حدود ۱.۶ کیلومتری کاخ سفید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پلیس واشنگتن دی سی روز پنجشنبه تایید کرد که پنج نفر در تیراندازی در محله لوگان سیرکل، حدود ۱.۶ کیلومتری کاخ سفید، زخمی شدند.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، پلیس اعلام کرد که مامورانش به گزارش‌های تیراندازی در چندین نقطه از این محله واکنش نشان دادند و از ساکنان و رهگذران خواستند از منطقه اطراف دوری کنند.

به گفته پلیس، مظنون حدود ساعت ۹ صبح خود را در یکی از مکان‌ها محبوس کرده است. او مردی سفیدپوست و درشت‌اندام است که احتمالاً پیراهن خاکستری به تن دارد.

بروک پینتو، عضو شورای شهر واشنگتن، در پستی در اینستاگرام اظهار داشت که تیراندازی در مرکز تناسب اندام ویدا در منطقه لوگان سیرکل رخ داده است و از شهروندان خواست که از این محل دور بمانند.

یکی از مدیران «ویدا فیتنس» توضیح داد که تیراندازی در بیرون مرکز رخ ​​داده و تا ساعت ۹ صبح، مرکز همچنان تحت تدابیر امنیتی بوده و ماموران پلیس در داخل ساختمان حضور داشته‌اند.

لوگان سیرکل محله‌ای شناخته شده در شمال غربی واشنگتن است که در فاصله کمی از مرکز شهر و ادارات دولتی واقع شده است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: تیراندازی در آمریکا ، کاخ سفید
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