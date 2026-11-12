وزیر راه و شهرسازی، در دیدار با الهام محکم‌اف، وزیر حمل‌ونقل ازبکستان، بر ضرورت تسهیل ترانزیت، توسعه همکاری‌های ریلی و جاده‌ای تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با الهام محکم‌اف، وزیر حمل‌ونقل ازبکستان، بر ضرورت تسهیل ترانزیت، توسعه همکاری‌های ریلی و جاده‌ای و تقویت مناسبات لجستیکی و تجاری دو کشور در چارچوب کریدور‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

 در این دیدار که با هدف بررسی راهکار‌های گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی دو کشور برگزار شد، طرفین ضمن تأکید بر ظرفیت‌های گسترده همکاری‌های دوجانبه، بر ضرورت رفع موانع و تسهیل جریان تبادلات تجاری و ترانزیتی در مسیر‌های منطقه‌ای تأکید کردند.

فرزانه صادق، سفر خود به تاشکند و دیدار و گفت‌و‌گو با مقام‌های ازبکستان را بیانگر اهمیت راهبردی مناسبات سیاسی، اقتصادی، حمل‌ونقلی و ترانزیتی دو کشور دانست و با اشاره به مذاکرات پیشین خود با الهام محکم‌اف در حاشیه چهاردهمین نشست وزیران حمل‌ونقل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در آستانه قزاقستان و توافقات حاصل‌شده، بر ضرورت پیگیری مستمر و عملیاتی‌سازی این توافقات تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی با ارزیابی مطلوب روند همکاری‌های ایران و ازبکستان در بخش‌های جاده‌ای، هوایی و ریلی، خواستار برگزاری نشست سه‌جانبه ریلی با حضور ایران، ازبکستان و ترکمنستان به‌منظور تقویت هماهنگی‌ها و تسریع در توسعه همکاری‌های ریلی میان سه کشور شد.

صادق همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه دو کشور در حوزه لجستیک و ترانزیت، ظرفیت بنادر شمالی و جنوبی ایران را فرصتی ارزشمند برای توسعه تعاملات منطقه‌ای برشمرد و با اعلام اتصال قریب‌الوقوع بندر چابهار به شبکه ریلی کشور، این تحول را زمینه‌ساز ارتقای ظرفیت‌های ترانزیتی، گسترش همکاری‌های لجستیکی و تسهیل دسترسی کشور‌های منطقه به آب‌های آزاد دانست.

وی در ادامه، با استقبال از توسعه مناسبات کریدوری و همکاری‌های چندجانبه، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل دو کشور برای تقویت جایگاه ایران و ازبکستان در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه‌ای تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، الهام محکم‌اف، وزیر حمل‌ونقل ازبکستان نیز با تأکید بر اهمیت توسعه همه‌جانبه همکاری‌های حمل‌ونقلی با جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کشورش را برای گسترش تعاملات و اجرای برنامه‌های مشترک در این حوزه اعلام کرد.

وی با اشاره به همکاری‌های موجود میان دو کشور در بخش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها، پیگیری توافقات و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی 

برچسب ها: راه و شهرسازی ، ترانزیت
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