پیشنهاد ایران به IMO برای صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان

مدیرکل امور دریانوردان، سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی از تدوین و ارسال سند پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «فرآیندهای پیشنهادی یکپارچه نظارت» به سیزدهمین نشست کمیته فرعی آموزش و نگهبانی دریانوردان (HTW13)، سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عمران مرادپور طیبی با اعلام این خبر، اظهار داشت: سند مذکور با هدف بررسی امکان هم‌ راستاسازی فرآیند ممیزی مستقل اجرای الزامات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (STCW) با سازوکار ممیزی دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMSAS) تدوین شده و برای بررسی در نشست HTW13 به این سازمان ارائه شده است.

مدیرکل امور دریانوردان، سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی با اشاره به اهمیت موضوع، اظهارداشت: یکی از موضوعات مهم در نظام نظارت بر اجرای تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، ایجاد هماهنگی میان سازوکارهای مختلف ممیزی و ارزیابی است و در همین راستا، در سند پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌های هم‌راستاسازی ممیزی مستقل STCW با سازوکار IMSAS مورد بررسی قرار گرفته است تا ضمن حفظ الزامات و ویژگی‌های اختصاصی هر یک از این ۲ سازوکار، امکان کاهش هم‌پوشانی، موازی‌کاری و افزایش اثربخشی فرآیندهای نظارتی، فراهم شود.

وی با بیان اینکه از ویژگی‌های مهم این سند، ارائه پیشنهادهای تخصصی و فرآیندی همراه با فلوچارت‌های اجرایی است که ضمن تبیین ابعاد مختلف موضوع، چارچوبی عملیاتی برای بررسی امکان هماهنگی میان ۲ نظام ممیزی ارائه می‌کند، گفت: تلاش شده است پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران صرفا در سطح طرح یک ایده باقی نماند و ابعاد اجرایی و فرآیندی آن نیز به‌ صورت مشخص، مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل امور دریانوردان، سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی با تأکید بر ضرورت حضور فعال و اثرگذار کشور در مجامع تخصصی بین‌المللی، تصریح کرد: مشارکت در فعالیت‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی نباید صرفا به حضور در جلسات و اعلام نظر درباره اسناد موجود محدود شود و معتقدیم جمهوری اسلامی ایران باید با اتکا به ظرفیت‌های علمی، تخصصی و تجربیات اجرایی خود، در ارائه راهکارهای نوآورانه و شکل‌دهی به استانداردها و سازوکارهای بین‌المللی نیز، نقش‌آفرینی کند.

وی ادامه داد: تدوین و ارائه این سند به نشست HTW13، نمونه‌ای از تلاش کارشناسان کشور برای مشارکت فعال در فرآیند بازنگری کنوانسیون STCW و ارائه پیشنهادهایی در راستای ارتقای نظام نظارت بر اجرای تعهدات بین‌المللی است و چنین اقداماتی می‌تواند زمینه تقویت جایگاه کارشناسی و اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را در حوزه آموزش، صلاحیت و صدور گواهینامه دریانوردان، فراهم کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود بررسی این پیشنهاد در نشست HTW13، زمینه طرح دیدگاه‌های تخصصی کشورهای عضو و بررسی ظرفیت‌های موجود برای ارتقای هماهنگی میان سازوکارهای ممیزی و نظارت سازمان بین‌المللی دریانوردی را فراهم کند.

 

برچسب ها: دریانوردی ، بنادر
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