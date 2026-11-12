باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر رضایی به مناسبت بیست و یک آبان ماه، روز نیروی هوافضای سپاه و صنعت موشکی و سالروز شهادت سردار پر افتخار سپاه اسلام، شهید حسن تهرانی مقدم و جمعی از عناصر ممتاز هوافضا پیامی صادر کرد؛ متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

این روز که امسال با ایام سوگ حضرت زهرای مرضیه (س) مقارن شده، فرصت مغتنمی است تا دیگر بار با تکریم شهدای هوافضا،اقدامات افتخارآفرین همرزمانم در نیروی هوا فضای سپاه در سه جنگ تحمیلی را ارج نهیم.

صنعت موشکی جمهوری اسلامی ایران، نماد فاخری است از ایمان، شجاعت، ابتکار و مدیریت جهادی، که به فضل الهی و در پرتو علم، درایت، فداکاری و عزم پولادین فرزندان خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید (اعلی الله مقامهما الشریف)، با آفرینش شگفتانه‌ها، به یکی از مهمترین ابزار بازدارندگی ایران و یکی از استوانه‌های استوار حراست از استقلال و امنیت ایران عزیز مبدل شده است.

آن زمان که از میان آتش و دود برخاسته از آوار خانه‌های ویران شده ملت عزیز ما در اثر بمباران و موشک‌های صدام حسین، فکر تاسیس سازمان موشکی سپاه شکل گرفت، کمتر کسی فکر می‌کرد جوانان برومند ایران، بتوانند با دست خالی به یکی از صنایع پیچیده و پیشرفته دفاعی جهان دست یابند به گونه‌ای که در مقابل حیرت ناظران بین‌المللی، قوی‌ترین ارتش‌های دنیا را با آن همه فنآوری پیشرفته، به زانو درآورند ولی واقعیت، این است که این یک معجزه الهی بود که به دست جوانان مومن، خستگی ناپذیر، خلاق و هوشمند، تحقق یافته و یک سرمایه بزرگ دفاعی برای ملت غیور ایران، فراهم شده است.

به حول و قوه الهی و در پرتو عنایات خاصهء سرورمان حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحناله الفداء)، امروز نیروی هوافضای سپاه، فرامین و تدابیر حکیمانه فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) را سرلوحهء اقدامات خود قرار داده و با ارتقاء آمادگی رزمی هوشمندانه و تحقق راهبرد "پاسخ فوری، موثر و متناسب به هرگونه تهدید در هر نقطه و بدون محدودیت جغرافیایی"، با قاطعیت، مهیای فداکاری و خلق شگفتانه‌های جدید در صحنه نبرد با دشمن آمریکایی صهیونیستی است که رونمایی ازشهرموشکی جدیدنیروی هوافضای سپاه، جلوه‌ای برجسته وافتخارآفرین، ازاین آمادگی است.

جا دارد از تلاش‌های فرماندهان شهید نیروی هوافضای سپاه، که در ارتقاء این سازمان اقتدار آفرین، مخلصانه و شجاعانه نقش آفرینی کردند، سرداران شهید احمد کاظمی، حسین سلامی، علی زاهدی، امیرعلی حاجی زاده، محمود باقری و نیز حدودهزار شهید از سرداران و رزمندگان سرافراز نیروی هوافضای سپاه، که هر یک حقیقتاً الگویی ماندگار از تدبیر، اخلاص و فداکاری، در مسیر پویای انقلاب اسلامی هستند، یاد کنیم.

بر حسب وظیفه از دست‌اندرکاران برگزاری این نکوداشت شکوهمند و از قاطبه مجاهدان خستگی‌ناپذیر نیروی هوافضای سپاه علی الخصوص از رده‌های صفی این نیرو، که با جانفشانی، پرچم فرماندهان و همرزمان شهید خود را همچنان بر افراشته نگاه داشته‌اند و از خانواده‌های صبور و وفادار آنان و به ویژه از فرماندهءفداکار، مخلص، مبتکر و شجاع نیروی هوافضای سپاه، برادرعزیزم سردار سرتیپ پاسدار سید مجید موسوی، صمیمانه قدردانی نموده، توفیق یکایک عزیزان را از درگاه حضرت حق، مسئلت می‌نمایم؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

محسن رضایی

بیست آبان ماه ۱۴۰۵