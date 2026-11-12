مدیرعامل شرکت گاز استان تهران از قطع جریان گاز وزارت آموزش و پرورش و پنج ساختمان دولتی دیگر در پایتخت به دلیل رعایت نکردن دمای رفاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اعوانی، مدیرعامل شرکت گاز استان تهران، با اشاره به افزایش مصرف گاز در استان تهران و ثبت رقم بیش از ۹۸ میلیون مترمکعب طی شبانه‌روز گذشته، اظهار کرد: بر اساس مصوبات هیئت وزیران، دمای ساختمان‌های اداری باید روی ۱۸ درجه سانتی‌گراد تنظیم شود و سیستم‌های گرمایشی ادارات نیز در روز‌های تعطیل خاموش باشند.

وی افزود: در همین راستا، گشت‌های ویژه مدیریت مصرف گاز امروز پنجشنبه، با وجود تعطیلی ادارات، از ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی بازدید کردند که در جریان این پایش‌ها مشخص شد با وجود اخطار‌های قبلی و عدم حضور کارکنان، سیستم‌های گرمایشی برخی ساختمان‌ها همچنان روشن بوده و الزامات ابلاغی رعایت نشده است.

اعوانی ادامه داد: بازرسان شرکت گاز پس از بازدید‌های سرزده و مشاهده تخلف، جریان گاز وزارت آموزش و پرورش، معاونت وزارت آموزش و پرورش، مرکز آمار ایران، شعبه ۱ سازمان تأمین اجتماعی، ساختمان بانک توسعه تعاون (وزارت تعاون) و پژوهشگاه فرهنگ وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را قطع کردند.

وی با تأکید بر تداوم جدی گشت‌های نظارتی تصریح کرد: پایش مصرف گاز ادارات و دستگاه‌های اجرایی حتی در روز‌های تعطیل ادامه خواهد داشت و با واحد‌هایی که به اخطار‌ها و دستورالعمل‌های مدیریت مصرف بی‌توجهی کنند، مطابق ضوابط برخورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران در پایان با اشاره به شرایط تأمین انرژی کشور از شهروندان درخواست کرد امسال بیش از سال‌های گذشته مدیریت مصرف گاز را جدی بگیرند و با رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای وسایل گرمایشی و پرهیز از مصارف غیرضروری، در پایداری شبکه گاز و تأمین گرمایش هم‌وطنان، به‌ویژه در مناطق سردسیر کشور، مشارکت کنند.

منبع: شرکت گاز استان تهران

برچسب ها: گاز استان تهران ، قطع گاز
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