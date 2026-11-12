فرستاده ویژه آمریکا از توافق برای برگزاری دور تازه مذاکرات روسیه، اوکراین و آمریکا با مشارکت نمایندگان اروپایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از توافق برای برگزاری دور جدید مذاکرات سه‌جانبه با حضور نمایندگان روسیه، اوکراین و آمریکا خبر داد.

ویتکاف اعلام کرده است که طرف‌ها با برگزاری دور جدیدی از این مذاکرات موافقت کرده‌اند و نمایندگان کشور‌های اروپایی نیز قرار است در این نشست حضور داشته باشند.

این اظهارات پس از دیدار ویتکاف با پوتین در کرملین مطرح شده و جزئیات بیشتر درباره زمان و محل برگزاری دور جدید مذاکرات و موضوعات آن هنوز اعلام نشده است.

استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان دونالد ترامپ امروز (پنجشنبه) وارد مسکو شدند و با ولادیمیر پوتین دیدار کردند. این سفر پس از مذاکرات سه‌جانبه در ابوظبی انجام شد.

این دهمین سفر ویتکاف به روسیه از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید بود.

جرد کوشنر پیش از دیدار گفته بود که امیدوار است موافقت پوتین را برای مشارکت مستقیم نمایندگان اروپا در روند مذاکرات جلب کند.

منبع: گاردین