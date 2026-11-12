حرکت در مسیر دفاع از حقیقت و مقابله با انحرافات نیازمند بصیرت، صبر و شناخت دقیق مواضع حق است.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری، تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)، در مراسمی به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) که در جوار حرم مطهر حضرت علی‌بن‌حمزه (ع) برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت بانوی دو عالم، به تبیین جایگاه حضرت زهرا (س) در پیشگاه پیامبر اکرم (ص) و نقش تاریخی آن حضرت در دفاع از ولایت و حقیقت پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه بی‌نظیر حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) اشرف پیامبران الهی و برترین انسان عالم هستی است و برای شناخت مقام حضرت زهرا (س) باید به سخنان آن حضرت درباره دختر بزرگوارشان توجه کنیم.

کلانتری با اشاره به روایت پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه «فاطمه سیده نساء العالمین من الاولین و الآخرین» گفت: پیامبر اسلام (ص) حضرت فاطمه (س) را سرور زنان جهان از آغاز تا پایان خلقت معرفی می‌کنند. همچنین در روایات، آن حضرت را پاره تن، نور چشم، ثمره قلب و روح خود معرفی کرده‌اند؛ تعابیری که بیانگر عظمت و منزلت بی‌نظیر حضرت زهرا (س) در پیشگاه رسول خدا (ص) است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با بیان اینکه این روایات در منابع شیعه و اهل سنت نقل شده است، افزود: پیامبر اکرم (ص) سخنی جز حق و حقیقت بیان نمی‌کنند و این تعابیر، جایگاه رفیع حضرت فاطمه زهرا (س) را به روشنی نشان می‌دهد.

شکسته‌شدن حرمت حضرت زهرا (س) پس از رحلت پیامبر (ص)، از معما‌های تاریخ اسلام است

وی در ادامه با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: یکی از مسائل مهم تاریخ اسلام، اتفاقاتی است که پس از رحلت رسول خدا (ص) رخ داد و موجب شد جایگاه و حرمت خاندان نبوت، به‌ویژه حضرت فاطمه زهرا (س)، مورد بی‌مهری و بی‌احترامی قرار گیرد.

کلانتری با اشاره به خطبه فدکیه خاطرنشان کرد: برای درک بهتر شرایط آن دوران، باید به سخنان خود حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه توجه کنیم؛ اعتراض‌ها، گلایه‌ها و مطالبی که آن حضرت درباره حوادث پس از رحلت پیامبر (ص) بیان کردند، نشان می‌دهد جایگاه‌ام‌الائمه و پاره تن رسول خدا (ص) آن‌گونه که شایسته بود، رعایت نشد.

وی با اشاره به نقل برخی حوادث مربوط به حضرت زهرا (س) در منابع تاریخی اهل سنت و شیعه افزود: این حوادث نشان می‌دهد که پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، حرمت حضرت فاطمه (س) آن‌گونه که باید حفظ نشد و این مسئله از معما‌های بزرگ تاریخ اسلام است که باید درباره چرایی وقوع آن تأمل کرد.

قیام حضرت زهرا (س) در سخت‌ترین شرایط، درس بزرگ حق‌طلبی برای تاریخ است

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با تأکید بر اهمیت بررسی شرایط اجتماعی و سیاسی دوران پس از رحلت پیامبر (ص) گفت: باید شرایط آن روزگار را در ذهن خود مجسم کنیم؛ پیامبر اکرم (ص) از دنیا رفته، خاندان نبوت عزادار هستند، حرمت اهل‌بیت (ع) شکسته شده و حق حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) مورد تعرض قرار گرفته است. در چنین شرایطی، حضرت فاطمه (س) به میدان می‌آیند و برای دفاع از حق قیام می‌کنند.

وی ادامه داد: در شرایطی که بسیاری از اطرافیان خاندان اهل‌بیت (ع) کنار کشیده بودند و فضای جامعه اسلامی دچار دگرگونی شده بود، حضرت زهرا (س) با وجود مصیبت‌ها، جراحات و مظلومیت‌های فراوان، در مسجد مدینه در برابر جمعی از صحابه پیامبر (ص) به ایراد خطبه پرداختند. این اقدام، درسی بزرگ برای همه انسان‌های حق‌طلب، به‌ویژه نسل امروز است.

کلانتری با اشاره به محتوای خطبه فدکیه اظهار کرد: نکته بسیار مهم در این خطبه آن است که حضرت زهرا (س) سخنان خود را از اصل توحید آغاز می‌کنند. این مسئله نشان می‌دهد که اساس همه معارف اسلامی و حتی دفاع از ولایت و مقابله با ظلم و انحراف، باید بر پایه توحید استوار باشد.

توحید، ستون فقرات همه معارف و اعتقادات اسلامی است

وی با اشاره به آثار علمی و اندیشه‌های امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: با بررسی آثار اعتقادی و فکری این دو شخصیت بزرگ نیز مشاهده می‌کنیم که بحث توحید جایگاه محوری دارد. برای نمونه، امام خمینی (ره) در کتاب «کشف اسرار» که از آثار اعتقادی ایشان است، بحث را با توحید آغاز می‌کنند. همچنین در کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» نیز توحید به‌عنوان اساس و محور اصلی معارف اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با بیان اینکه توحید ستون فقرات اسلام است، تصریح کرد: هرچند اصولی همچون نبوت، امامت، معاد و عدل در منظومه اعتقادی اسلام مطرح هستند، اما همه این اصول بر محور توحید معنا پیدا می‌کنند و بدون توحید، هیچ‌یک از این معارف مفهوم حقیقی خود را نخواهند داشت.

وی ادامه داد: حضرت زهرا (س) نیز در خطبه فدکیه، حتی زمانی که از ولایت امیرالمؤمنین (ع) دفاع می‌کنند یا نسبت به ظلم‌ها و حق‌کشی‌های صورت‌گرفته اعتراض دارند، همه این مباحث را بر مبنای توحید مطرح می‌کنند؛ چراکه ولایت نیز بدون توحید معنای حقیقی خود را پیدا نمی‌کند.

کلانتری با اشاره به اهمیت تربیت نسل جوان بر اساس مبانی توحیدی گفت: تربیت زمانی ارزشمند و اثرگذار خواهد بود که بتوانیم اصل توحید را در دل و جان نسل جوان نهادینه کنیم؛ به‌گونه‌ای که انسان با همه وجود باور کند که همه هستی در پرتو اراده الهی قرار دارد و هیچ امری خارج از اراده خداوند تحقق نمی‌یابد.

وی افزود: قرآن کریم در آیات متعدد، حاکمیت مطلق اراده الهی بر جهان هستی و افعال انسان را تبیین می‌کند. هنگامی که این باور در وجود انسان ریشه‌دار شود، اطاعت از پیامبر (ص) و اولیای الهی نیز در امتداد اطاعت خداوند معنا پیدا می‌کند.

حضرت زهرا (س) الگوی عملی جهاد تبیین هستند

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با تأکید بر اینکه خطبه فدکیه یکی از نمونه‌های برجسته جهاد تبیین در تاریخ اسلام است، گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) در شرایطی بسیار دشوار، با حضور در مسجد مدینه و بیان حقایق، اجازه ندادند مسیر حق در تاریخ اسلام به فراموشی سپرده شود. آن حضرت با تبیین دقیق معارف دینی و استناد به آیات قرآن کریم، از ولایت دفاع کردند و انحرافات به‌وجودآمده را آشکار ساختند.

وی با اشاره به ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) در عرصه جهاد تبیین اظهار کرد: امروز نیز میلیون‌ها انسان حق‌طلب در سراسر جهان مسیر روشنی را دنبال می‌کنند که حضرت صدیقه کبری (س) با رفتار و مجاهدت خود ترسیم کردند. اگر آن حضرت در آن مقطع تاریخی برای دفاع از حقیقت قیام نمی‌کردند، ممکن بود مسیر حق در تاریخ اسلام دچار فراموشی و انحراف شود.

کلانتری خطاب به معلمان و دانشجویان، به‌ویژه افرادی که مسئولیت تربیت نسل آینده جامعه را بر عهده دارند، تأکید کرد: حضرت زهرا (س) باید الگوی ما در مسیر حق‌طلبی و جهاد تبیین باشند، اما برای حرکت در این مسیر، صرفاً داشتن انگیزه کافی نیست؛ بلکه باید از آگاهی، بصیرت، صبر و شناخت صحیح مواضع حق برخوردار باشیم.

جهاد تبیین بدون بصیرت، صبر و شناخت مواضع حق به نتیجه نمی‌رسد

وی با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین علی (ع) مبنی بر اینکه «وَلا یَحمِلُ هذَا العِلمَ إِلّا أَهلُ البَصَرِ وَالصَّبرِ وَالعِلمِ بِمَواضِعِ الحَقّ» خاطرنشان کرد: کسی که می‌خواهد در مسیر دفاع از حق و همراهی با ولی خدا حرکت کند، باید سه ویژگی اساسی داشته باشد؛ نخست بصیرت، دوم صبر و بردباری و سوم شناخت و آگاهی نسبت به مواضع حق.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) ادامه داد: اگر فردی بصیرت داشته باشد، اما از علم و آگاهی کافی برخوردار نباشد، در مسیر تبیین دچار مشکل می‌شود. همچنین بصیرت و علم بدون صبر و بردباری نیز نمی‌تواند انسان را به مقصد برساند. هر سه ویژگی باید در کنار یکدیگر وجود داشته باشند.

وی با هشدار نسبت به پیامد‌های ورود افراد ناآگاه به عرصه تبیین دینی گفت: معلمی که می‌خواهد انسان تربیت کند، باید از پشتوانه علمی و معرفتی کافی برخوردار باشد. اگر فرد در مواجهه با شبهات و پرسش‌ها آگاهی لازم را نداشته باشد، ممکن است با پاسخ‌های ضعیف و غیرمستدل، به‌جای رفع شبهه، زمینه ایجاد تردید‌های بیشتر را فراهم کند.

کلانتری با تأکید بر ضرورت مطالعه مستمر برای فعالان فرهنگی و آموزشی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی، اهتمام همیشگی آنان به مطالعه و تحقیق بود؛ به‌گونه‌ای که حتی در سنین بالا نیز مطالعه را رها نمی‌کردند.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر اهمیت مطالعه افزود: ایشان در دیدار‌های مختلف، از میزان مطالعه خود سخن می‌گفتند و حتی در مقطعی به مطالعه بیش از هزار نسخه از رمان‌های معروف جهان اشاره کرده بودند. این روحیه نشان می‌دهد که حرکت در مسیر حق، تبیین صحیح معارف و تأثیرگذاری بر جامعه، نیازمند دانش‌اندوزی و مطالعه مستمر است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) در پایان ابراز امیدواری کرد که همگان به‌ویژه معلمان و دانشجویان بتوانند با تأسی به سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی، مسیر آگاهی‌بخشی، حق‌طلبی و دفاع از حقیقت را ادامه دهند.