باشگاه خبرنگاران جوان - سومین نشست ستاد عالی انرژی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در این نشست، برنامه‌ها و تمهیدات مربوط به تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعتی در شش‌ماهه دوم سال بررسی و گزارشی از میزان نیاز صنایع به انرژی ارائه شد.

وزیر صمت در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و نخبگانی برای سنجش و ارزیابی بهره‌وری انرژی در صنایع، بر فراهم‌سازی سازوکار‌های لازم برای شناسایی ظرفیت‌های بهبود بازدهی و بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید کرد.

وی ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت را از مطالبات رئیس‌جمهور برشمرد و تصریح کرد: وزارت صمت با جدیت پیگیر ایجاد سازکار‌های اجرایی برای تحقق این هدف است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین هوشمندسازی فرآیند‌های مصرف انرژی در صنایع را از الزامات مدیریت بهینه انرژی دانست و بر اهمیت استفاده از فناوری‌های هوشمند برای پایش مستمر مصرف، شناسایی نقاط اتلاف و افزایش دقت در مدیریت انرژی تأکید کرد.

در همین راستا، اجرای یک طرح آزمایشی در یکی از شرکت‌های صنعتی مطرح و مقرر شد ابعاد اجرایی و نتایج آن بررسی شود تا در صورت ارزیابی مثبت، زمینه تعمیم و اجرای آن در سطح صنایع کشور فراهم شود.

منبع: وزارت صنعت معدن و تجارت