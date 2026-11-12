وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت ارتقای بهره‌وری انرژی در بخش صنعت، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و نخبگانی برای ارزیابی و سنجش میزان بهره‌وری انرژی در صنایع را ضروری دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین نشست ستاد عالی انرژی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در این نشست، برنامه‌ها و تمهیدات مربوط به تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعتی در شش‌ماهه دوم سال بررسی و گزارشی از میزان نیاز صنایع به انرژی ارائه شد.

وزیر صمت در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و نخبگانی برای سنجش و ارزیابی بهره‌وری انرژی در صنایع، بر فراهم‌سازی سازوکار‌های لازم برای شناسایی ظرفیت‌های بهبود بازدهی و بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید کرد.

وی ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت را از مطالبات رئیس‌جمهور برشمرد و تصریح کرد: وزارت صمت با جدیت پیگیر ایجاد سازکار‌های اجرایی برای تحقق این هدف است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین هوشمندسازی فرآیند‌های مصرف انرژی در صنایع را از الزامات مدیریت بهینه انرژی دانست و بر اهمیت استفاده از فناوری‌های هوشمند برای پایش مستمر مصرف، شناسایی نقاط اتلاف و افزایش دقت در مدیریت انرژی تأکید کرد.

در همین راستا، اجرای یک طرح آزمایشی در یکی از شرکت‌های صنعتی مطرح و مقرر شد ابعاد اجرایی و نتایج آن بررسی شود تا در صورت ارزیابی مثبت، زمینه تعمیم و اجرای آن در سطح صنایع کشور فراهم شود.

منبع: وزارت صنعت معدن و تجارت 

برچسب ها: انرژی ، صنعت
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