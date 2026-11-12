باشگاه خبرنگاران جوان - داود شهرکی در آیین تجلیل از فعالان اقتصادی استان که با حضور استاندار، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به رشد دو برابری سرمایه‌گذاری صنعتی استان گفت: سرمایه‌گذاری‌های بهره‌برداری‌شده در سال ۱۴۰۳ حدود ۷ همت بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۳ همت رسید و در هفت ماهه امسال نیز حدود ۱۴ همت سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه این موفقیت مرهون فضای تسهیل‌گری و جلسات رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در قرارگاه اقتصادی استان است، از شناسایی ۱۴۲ میلیون تن ذخایر معدنی در سال گذشته خبر داد که ۱۷ درصد کل ذخایر کشور را شامل می‌شود. از این میزان، ۱۲۰ میلیون تن مس بوده که ۸۰ درصد ذخایر مس کشور را در بر می‌گیرد.

مدیرکل صمت استان افزود: ۳۷ درصد طلای اکتشاف‌شده کشور در سیستان و بلوچستان شناسایی شده است و راهبرد موفق استان در گذار از اکتشاف سطحی به اکتشاف عمقی و الزام شرکت‌های اکتشافی به حفاری تا عمق هزار متر را عامل این موفقیت دانست و از انجام ۱۴۴ هزار متر حفاری عمقی در سال گذشته خبر داد.

داود شهرکی در ادامه گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، با دستور استاندار، ثبت سفارش ۱۳۰ هزار تن برنج و شش هزار تن گوشت انجام شد و ۲۰ درصد نانوایی‌های استان نیز به سوخت جایگزین تجهیز شدند.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی اصناف در تنظیم بازار، این همایش را زمینه‌ای برای توسعه هرچه بیشتر استان دانست و بر عزم مجموعه مدیران برای موفقیت و سربلندی ایران عزیز و سیستان و بلوچستان تأکید کرد.

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