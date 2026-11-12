\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0639\u0644\u0648\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0627\u06cc\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0633\u0631\u0648\u0631 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u0647\u0627)\u060c \u0635\u062d\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u0633\u06cc\u0627\u0647\u067e\u0648\u0634 \u06a9\u0631\u062f.\n