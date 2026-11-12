باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حرم امیرالمومنین (ع) سیاه‌پوش روضه مادر + فیلم

تصاویر متفاوت از حال و هوای حرم امیرالمومنین علی (ع) در عزای حضرت زهرا (س) را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آستان مقدس علوی به مناسبت ایام شهادت سرور زنان جهان حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، صحن های مختلف حرم مطهر حیدری را سیاهپوش کرد.

مطالب مرتبط
حرم امیرالمومنین (ع) سیاه‌پوش روضه مادر + فیلم
young journalists club

تصاویری از بازسازی حرم امیرالمومنین علی (ع) + فیلم

حرم امیرالمومنین (ع) سیاه‌پوش روضه مادر + فیلم
young journalists club

حرم امیرالمؤمنین علی (ع) سیاه‌پوش شد + فیلم

حرم امیرالمومنین (ع) سیاه‌پوش روضه مادر + فیلم
young journalists club

حال و هوای حرم امام علی (ع) در ایام اربعین + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
رونمایی از شهر موشکی جدید ایران، آتش به جان شبکه صهیونیستی اینترنشنال انداخت! + فیلم
۱۹۶۳

رونمایی از شهر موشکی جدید ایران، آتش به جان شبکه صهیونیستی اینترنشنال انداخت! + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۵
وحشت مقامات آمریکایی و پناه بردن به پایگاه‌های نظامی برای فرار از تهدیدات! + فیلم
۱۱۵۰

وحشت مقامات آمریکایی و پناه بردن به پایگاه‌های نظامی برای فرار از تهدیدات! + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۵
 خنده نظامیان آمریکایی به بلوف واشنگتن درباره کنترل تنگه هرمز! + فیلم
۹۴۹

 خنده نظامیان آمریکایی به بلوف واشنگتن درباره کنترل تنگه هرمز! + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۵
سناتور دموکرات خواستار کمک به زنان و کودکان آسیب‌دیده شد + فیلم
۷۵۸

سناتور دموکرات خواستار کمک به زنان و کودکان آسیب‌دیده شد + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۵
چرا واگن‌های مترو هنوز از چین به تهران نرسیدند؟ + فیلم
۷۴۹

چرا واگن‌های مترو هنوز از چین به تهران نرسیدند؟ + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha