باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور ـ سید امیر موسویان هنرمند چهارمحال و بختیاری، در مجموعه‌ای از تصاویر خود، شکوه «پل زمانخان سامان» را در میان هاله‌ای از رنگ‌های پاییزی به تصویر کشیده است.

در این تصاویر، تضاد میان استواری پل تاریخی و لطافت برگ‌های در حال ریزش، نگاهی عمیق به پیوند میان میراث باستانی و چرخه‌ی طبیعت فراهم آورده است.

این آثار تنها ثبت یک لحظه نیستند، بلکه بازتابی از روح پاییزی شهرکرد و اهمیت حفظ بافت‌های تاریخی در دل طبیعت زنده استان هستند.

این مجموعه عکس، توجه علاقمندان به هنر عکاسی و میراث فرهنگی را به خود جلب کرده و یادآور این نکته است که زیبایی‌های این استان، از معماری تا طبیعت، همواره منتظر نگاهی تازه و هنرمندانه هستند.

پل تاریخی زمانخان سامان از آثار تاریخی چهارمحال و بختیاری در ۲۱ کیلومتری شهرکرد در حاشیه رودخانه زاینده‌رود واقع شده که با شماره ۱۷۴۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بنای این پل متعلق به دوره صفویه در زمان یکی از روسای طوایف قشقایی به نام زمانخان بود که دستور ساخت آن را داد. این پل بر روی رودخانه زاینده‌رود به صورت ۲ دهنه طاق قوسی به طول ۲۲ متر، عرض پنج متر و ارتفاع ۱۳ متر در سال ۱۰۲۲ هجری قمری ساخته شده است.