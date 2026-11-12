مجموعه عکس‌های تازه‌ از پل هوره سامان شهرستان سامان در فصل پاییز جلوه‌ای چشم‌نواز از همنشینی رنگ‌های گرم پاییزی و جریان آب را به نمایش می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور ـ سید امیر موسویان هنرمند چهارمحال و بختیاری، در مجموعه‌ای از تصاویر خود، شکوه «پل هوره سامان» را در میان هاله‌ای از رنگ‌های پاییزی به تصویر کشیده است.

در این تصاویر، تضاد میان استواری پل تاریخی و لطافت برگ‌های در حال ریزش، نگاهی عمیق به پیوند میان میراث باستانی و چرخه‌ی طبیعت فراهم آورده است.

این آثار تنها ثبت یک لحظه نیستند، بلکه بازتابی از روح پاییزی شهرکرد و اهمیت حفظ بافت‌های تاریخی در دل طبیعت زنده استان هستند.

این مجموعه عکس، توجه علاقمندان به هنر عکاسی و میراث فرهنگی را به خود جلب کرده و یادآور این نکته است که زیبایی‌های این استان، از معماری تا طبیعت، همواره منتظر نگاهی تازه و هنرمندانه هستند.

پل تاریخی هوره سامان از آثار تاریخی چهارمحال و بختیاری در ۲۱ کیلومتری شهرکرد در حاشیه رودخانه زاینده‌رود واقع شده که با شماره ۱۷۴۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برچسب ها: طبیعت پاییزی ، فصل پاییز
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