باشگاه خبرنگاران جوان - انتشار اخبار جعلی و روایت‌های گمراه‌کننده درباره ایران، به یکی از محورهای مهم جنگ رسانه‌ای در فضای مجازی تبدیل شده است؛ جنگی که در آن، خبرهای تأییدنشده، شایعات و ادعاهای نادرست گاهی با سرعتی بیشتر از اخبار رسمی منتشر می‌شود و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

با این حال، آمارهای تازه ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور نشان می‌دهد در هفته سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، تلاش برای تکذیب و اصلاح این اخبار نیز به بازدید قابل توجهی رسیده است. براساس گزارش این ستاد، در این بازه زمانی ۱۸۴ خبر جعلی، شبهه‌برانگیز و گمراه‌کننده شناسایی شده که از میان آنها، ۷۱ مورد به‌طور رسمی تکذیب شده است.

مجموع بازدید تکذیبیه‌های منتشرشده نیز به ۱۹۷ میلیون و ۸۵۴ هزار بازدید رسیده؛ رقمی که نشان می‌دهد مقابله با شایعات و روایت‌های نادرست، خود به یکی از موضوعات پربازدید فضای رسانه‌ای کشور تبدیل شده است.

اما پرسش مهم‌تر این است:

چه رسانه‌ها و جریان‌هایی در تولید و انتشار این اخبار نقش داشته‌اند و کدام شایعات بیشترین توجه کاربران را به خود جلب کرده‌اند؟

از رسانه‌های خارجی تا صفحات وابسته به جریان‌های سیاسی

بررسی‌های اعلام‌شده در این گزارش نشان می‌دهد رسانه‌ها و سیاستمداران خارجی بیشترین نقش را در تولید اخبار جعلی و روایت‌های گمراه‌کننده درباره ایران داشته‌اند. در میان منابعی که نام آنها در فهرست رسانه‌های شناسایی‌شده آمده، نام چند رسانه شناخته‌شده بین‌المللی نیز به چشم می‌خورد. نیویورک‌تایمز، روزنامه بریتانیایی تایمز، شبکه عبری کان و رسانه میدل‌ایست‌آی از جمله منابعی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است. همچنین برخی صفحات اینستاگرامی منتسب به جریان سلطنت‌طلب و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز در فهرست منابع انتشار اخبار جعلی و شایعات قرار گرفته‌اند.

البته قرار گرفتن نام یک رسانه در فهرست منابع شناسایی‌شده، به‌معنای جعلی بودن تمام مطالب منتشرشده از سوی آن رسانه نیست؛ بلکه ارزیابی هر خبر باید براساس محتوای مشخص، مستندات و امکان راستی‌آزمایی آن انجام شود. با این حال، انتشار ادعاهای تأییدنشده درباره تحولات ایران از سوی رسانه‌های خارجی و بازنشر گسترده آنها در شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند زمینه شکل‌گیری موج‌های خبری گمراه‌کننده را فراهم کند. در این میان، نقش شبکه‌های اجتماعی نیز قابل توجه است. انتشار یک ادعا در صفحه‌ای پرمخاطب، بازنشر آن توسط حساب‌های متعدد و سپس انعکاس آن در کانال‌ها و رسانه‌های دیگر، ممکن است به خبری فراگیر تبدیل شود؛ حتی اگر شواهد کافی برای تأیید آن وجود نداشته باشد.

قرص ید؛ پربازدیدترین خبر جعلی هفته سوم آبان

در میان ۱۰ شایعه پربازدید بررسی‌شده، ماجرای توزیع قرص‌های ید در جایگاه نخست قرار گرفته است. این خبر جعلی حدود ۱۰ میلیون و ۶۳۲ هزار بازدید داشته و به یکی از پربحث‌ترین موضوعات فضای مجازی در این دوره تبدیل شده است. موضوع قرص ید از آن جهت حساسیت‌برانگیز است که به سلامت عمومی و نگرانی‌های احتمالی درباره تشعشعات و حوادث هسته‌ای ارتباط پیدا می‌کند. انتشار چنین خبری، به‌ویژه در شرایطی که جامعه نسبت به تحولات منطقه‌ای و امنیتی حساس است، می‌تواند نگرانی گسترده‌ای ایجاد کند و کاربران را به بازنشر سریع اطلاعات تأییدنشده ترغیب کند.

با این حال، آمار منتشرشده نشان می‌دهد تکذیبیه این خبر حتی بیشتر از خود شایعه دیده شده است. تکذیب خبر توزیع قرص ید حدود ۱۳ میلیون و ۷۵۳ هزار بازدید داشته و در صدر فهرست تکذیبیه‌ها قرار گرفته است. این اختلاف بازدید می‌تواند نشان‌دهنده توجه گسترده مخاطبان به پاسخ‌های رسمی باشد؛ هرچند میزان بازدید به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که چه تعداد از کاربران پس از مشاهده تکذیبیه، باور اولیه خود را تغییر داده‌اند.

تکذیبیه‌ها پربازدیدتر از شایعات شدند

یکی از نکات قابل توجه در گزارش ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور، مقایسه میزان بازدید خبرهای جعلی با تکذیبیه‌ها و اصلاحیه‌های مربوط به آنهاست. براساس این گزارش، در بررسی ۱۰ شایعه پربازدید، مجموع بازدید تکذیبیه‌ها و اصلاحیه‌ها از مجموع بازدید‌های اختصاص یافته به خبرهای جعلی بیشتر بوده است.

این موضوع از یک سو نشان‌دهنده ظرفیت رسانه‌های داخلی برای پاسخگویی به موج‌های خبری است و از سوی دیگر، اهمیت انتشار سریع و مستند توضیحات رسمی را برجسته می‌کند. در فضای رسانه‌ای امروز، صرف تکذیب یک خبر لزوما برای مقابله با آثار آن کافی نیست. اگر یک شایعه در مدت کوتاهی میلیون‌ها بازدید به دست بیاورد، پاسخ به آن نیز باید با سرعت، شفافیت و ارائه اسناد قابل بررسی منتشر شود. در غیر این صورت، حتی تکذیبیه‌های رسمی هم ممکن است نتواند اثر اولیه خبر را به‌طور کامل خنثی کند.

خط مقدم تکذیب اخبار جعلی

در بخش دیگری از گزارش، به نقش رسانه‌ها و نهادهای رسمی در مقابله با اخبار جعلی اشاره شده است. براساس آمار اعلام‌شده، خبرگزاری‌های صداوسیما، مهر، تسنیم و میزان بیشترین نقش را در انتشار تکذیبیه‌ها و پاسخ به شایعات داشته‌اند. در کنار این رسانه‌ها، سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، قوه قضاییه و مجلس نیز از جمله نهادهایی بوده‌اند که در واکنش به اخبار و ادعاهای مطرح‌شده وارد عمل شده‌اند. تنوع نهادهای حاضر در این فهرست نشان می‌دهد شایعات منتشرشده درباره ایران صرفا به یک حوزه محدود نبوده و موضوعاتی مانند امنیت، سیاست خارجی، سلامت و مسائل داخلی را دربر گرفته است.

مساله فقط انتشار یک خبر دروغ نیست

آمار ۱۹۷ میلیون و ۸۵۴ هزار بازدید برای تکذیبیه‌ها، ابعاد قابل توجهی از رقابت رسانه‌ای بر سر روایت تحولات ایران را نشان می‌دهد. در چنین فضایی، تولید یک خبر نادرست‌، مرحله نخست ماجراست؛ بازنشر، تفسیرهای جهت‌دار، افزودن جزئیات تأییدنشده و تبدیل یک ادعا به روایتی غالب، مراحل بعدی انتشار اطلاعات گمراه‌کننده است.با این حال، برای شناخت دقیق‌تر ابعاد این پدیده، باید میان خبر جعلی، خبر نادرست ناشی از خطا، تحلیل جانبدارانه و گزارش تأییدنشده تفاوت قائل شد. همچنین لازم است ادعاهای مطرح‌شده درباره منابع تولیدکننده اخبار جعلی، با ارائه نمونه‌های مشخص و مستنداتی قابل ارزیابی همراه باشد.

منبع: روزنامه جام‌جم