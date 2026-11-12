معاون وزیر ورزش و جوانان از پیگیری تأمین اعتبار و اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی اماکن ورزشی خسارت‌دیده در کشور خبر داد و گفت: ۳۰۰ مجموعه ورزشی طی جنگ های تحمیلی اخیر دچار آسیب‌ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید مناف هاشمی روز پنجشنبه در جریان بازدید از اماکن ورزشی شهرستان عباس‌آباد در غرب مازندران با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های ورزشی کشور در جریان جنگ اظهار کرد: در این مدت حدود ۳۰۰ مکان ورزشی در نقاط مختلف کشور آسیب دیدند که بخش عمده این مجموعه‌ها با همراهی خیران، مسئولان محلی و مدیران ورزشی به چرخه فعالیت بازگشته‌اند.

وی با اشاره به روند بازسازی سالن ورزشی عباس‌آباد افزود: احیای این مجموعه با حمایت خیران، نماینده مردم منطقه، فرماندار، مدیران ورزشی و ورزش‌دوستان شهرستان در حال پیگیری است و تلاش می‌شود روند بازگشت آن به شرایط مطلوب با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه برخی اماکن ورزشی کشور با خسارت‌های گسترده‌تری مواجه شده‌اند، تصریح کرد: بازسازی مجموعه‌های بزرگ ورزشی نیز در برنامه وزارت ورزش و جوانان قرار دارد و اقدامات لازم برای تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های عمرانی در حال انجام است.

هاشمی ادامه داد: گزارش‌های کارشناسی درباره میزان خسارت‌های وارده به اماکن ورزشی به ستاد پشتیبانی جنگ و سازمان برنامه و بودجه ارائه شده و منابع مورد نیاز نیز پیش‌بینی شده است؛ با این وجود، آغاز برخی پروژه‌ها به دلیل ضرورت طی مراحل قانونی و مسائل مرتبط با ماده ۲۳ همچنان در انتظار طی فرآیند‌های مربوطه است.

وی بر ضرورت پیش‌بینی اعتبار مستقل برای بازسازی مجموعه‌های آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری مدیران شهری، شهردار و فرماندار عباس‌آباد و حمایت نماینده مردم منطقه، بتوانیم ردیف اعتباری جداگانه‌ای برای تکمیل و احیای این مجموعه‌ها اختصاص دهیم؛ در غیر این صورت نیز از ظرفیت مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای تسریع در بازسازی استفاده خواهیم کرد.

معاون وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از این بازدید، کسب مدال طلای رقابت‌های المپیک نوجوانان داکار سنگال توسط ورزشکار نوجوان عباس‌آبادی را تبریک گفت و این موفقیت را افتخاری برای مردم شهرستان و جامعه ورزش کشور دانست.

هاشمی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شناسایی و پرورش استعداد‌ها خاطرنشان کرد: فراهم کردن امکانات مناسب ورزشی در مناطق مختلف کشور، زمینه رشد قهرمانان آینده را فراهم می‌کند و امیدواریم با توسعه و تجهیز این اماکن، شاهد درخشش ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی و برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران باشیم.

برچسب ها: مجموعه ورزشی ، جنگ تحمیلی
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