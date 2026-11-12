باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با محکوم کردن حمله عامدانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در نوار غزه که به شهادت ۶ شهروند فلسطینی منجر شد، این اقدام را جنایت جنگی توصیف کرد و از مواضع و عملکرد گردان‌های حزب‌الله عراق در حمایت از غزه و فلسطین تمجید کرد.

به گزارش شبکه المسیره، دفتر سیاسی انصارالله در بیانیه‌ای اعلام کرد: هدف قرار دادن غیرنظامیان، مراکز درمانی و کارکنان آنها، جنایت جنگی تمام‌عیار است.

این دفتر با ابراز تاسف از بی‌تفاوتی حاکمان کشور‌های عربی و اسلامی در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی و شرایط فاجعه‌بار غزه، تاکید کرد که این تحولات نتوانسته وجدان یا حس انسان‌دوستی آنان را بیدار کند.

دفتر سیاسی انصارالله همچنین ضمن ادای احترام به نیرو‌های گردان‌های حزب‌الله عراق و مردم این کشور، از مواضع آنان در حمایت از غزه و فلسطین و مقابله با داعش و گروه‌های تکفیری تمجید کرد.

در این بیانیه، از ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل گردان‌های حزب‌الله عراق، نیز به دلیل مواضع حمایتی‌اش از یمن و «مظلومیت مردم یمن» قدردانی شده است.

انصارالله همچنین کارزار‌های هدفمند و ناعادلانه علیه گردان‌های حزب‌الله عراق را که به گفته این جنبش از سوی آمریکا و عربستان هدایت می‌شود، محکوم کرد و دلیل این فشار‌ها را مواضع حمایتی این گروه از غزه، فلسطین و یمن دانست.

دفتر سیاسی انصارالله در پایان تاکید کرد که شرایط کنونی عراق، همکاری و همبستگی همه گروه‌های مقاومت این کشور را برای مقابله با توطئه‌ها و چالش‌ها ضروری می‌سازد.

منبع: المسیره