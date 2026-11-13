نماینده ادوار مجلس می‌گوید در شرایط فعلی زیان و شرارت حزب دموکرات کمتر از جمهوری‌خواهان است، اما آینده آمریکا تماشاگر تشدید اختلافات داخلی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام موسی قربانی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا گفت: سوالی که این روزها برای همه ایرانیان مطرح است اینکه آیا نتیجه انتخابات به نفع ایران است؟، که باید پاسخ داد؛ اگرچه بسیاری از مسئولان، تحلیل‌گران و افراد مختلف می‌گویند برای ایران فرق نمی‌کند چراکه سگ زرد برادر شغال است، اما در تحلیل‌ دیگری باید گفت نتیجه انتخابات آمریکا از چند جهت می‌تواند به نفع ایران باشد.

نماینده دوره هشتم مجلس بیان کرد: تمام سیاسیون در داخل و خارج آمریکا معتقدند که پیروزی‌های ایران در جنگ بر نتیجه انتخابات آمریکا تاثیرگذار بوده و این برای ایران افتخار است چراکه چنان ضرباتی در جنگ نظامی به آمریکا زده شد که ترکیب مجلس آمریکا تغییر کرد و برخی سیاسیون آن را از بمب هسته‌ای قوی‌تر دانسته‌اند.

این فعال سیاسی تصریح کرد: به‌یقین سگ زرد برادر شغال است، اما این دو برادر تفاوت‌هایی نیز با هم دارند چراکه به‌طورحتم مجلس جدید بودجه نظامی دلخواه ترامپ را تصویب نخواهد کرد و مانع ادامه جنگ خواهد شد، همچنین برخی سیاست‌های حزب دموکرات که به مسائل داخلی آمریکا مربوط می‌شود مانع جنگ‌طلبی آمریکا و کاهش کمک‌های بی‌حساب و کتاب به اسرائیل خواهد شد.

حجت‌الاسلام قربانی اضافه کرد: هرچند هر دو حزب آمریکا شرور‌ هستند، اما میزان شرارت آنان یکسان نیست و امام علی(ع) فرموده‌اند عاقل کسی نیست که خوب و بد را تشخیص دهد بلکه عاقل کسی است که کمترین شرّ را تشخیص دهد و در مواجهه با دو شرارت کمترینش را انتخاب کند.

نماینده ادوار مجلس معتقد است در شرایط فعلی زیان و شرارت حزب دموکرات کمتر از شرارت ترامپ و جمهوری‌خواهان است، اما آینده آمریکا تماشاگر تشدید اختلافات داخلی است و از اکنون ترامپ تهدید کرده که مصوبات مجلس را وتو خواهد کرد و آقای وتو خواهد شد و این نشان می‌دهد که به فرموده خداوند، ظالمین به همدیگر مشغول خواهند شد.

حجت‌الاسلام قربانی در پایان گفت: با همه این اوصاف، مردم و مسئولان ایران نباید هوشیاری خود را از دست بدهند و فریب پیروزی دموکرات‌ها را نخورند چراکه همچنان سگ زرد برادر شغال است.

برچسب ها: دونالد ترامپ ، انتخابات آمریکا ، جنگ با آمریکا
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