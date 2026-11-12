میزان کاربران اینترنت در ایران، ۳/۹ درصد بالاتر از میانگین جهانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، دنیای هوش مصنوعی، اینترنت نسل پنجم و اقتصاد دیجیتال است که با سرعتی بی‌سابقه درحال گسترش هستند. با این حال، تازه‌ترین گزارش سازمان ملل از واقعیتی تکان‌دهنده پرده برداشت؛ چیزی حدود ۲ میلیارد نفر از مردم جهان همچنان از اینترنت استفاده نمی‌کنند.

این شکافی است که می‌تواند نابرابری اقتصادی و آموزشی را عمیق‌تر کند. این در حالی است که میزان کاربران اینترنت در ایران ۳/۹ درصد از میانگین جهانی بالاتر است.

اینترنت هست، اما استفاده از آن ممکن نیست

نکته مهم این است که داشتن گوشی تلفن همراه یا قرار گرفتن در محدوده پوشش شبکه، الزاما به‌معنای استفاده واقعی از اینترنت نیست. هزینه بسته‌های اینترنت، کیفیت اتصال، دسترسی به تجهیزات مناسب و مهارت‌های دیجیتال، همگی در تعیین میزان بهره‌مندی مردم از فناوری نقش دارند. به همین دلیل، شکاف دیجیتال فقط میان کشور‌های جهان نیست، بلکه میان شهر‌ها و روستاها، گروه‌های درآمدی و زنان و مردان نیز دیده می‌شود.

تهدید تازه برای آفلاین‌ها

در عصر هوش مصنوعی، محرومیت از اینترنت می‌تواند پیامد‌های گسترده‌تری داشته باشد. افرادی که به ابزار‌های دیجیتال دسترسی ندارند، ممکن است از فرصت‌های جدید آموزشی، اقتصادی و حرفه‌ای عقب بمانند.

دورین بوگدان-مارتین، دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات، در واکنش به این گزارش هشدار داده که آفلاین‌بودن در عصر هوش مصنوعی به‌معنای محروم‌شدن از فرصت‌های فراوان، از آموزش تا اشتغال است.

۲میلیارد نفر آفلاین در‌جهان

منبع: روزنامه همشهری

برچسب ها: اینترنت ، هوش مصنوعی ، استارلینک
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