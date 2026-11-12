باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از برنامه‌ریزی مشترک با ستاد اجرایی فرمان امام برای استفاده از اراضی این مجموعه در طرح‌های مسکن حمایتی و تأمین مسکن محرومان خبر داد و گفت: با تغییر رویکرد ستاد اجرایی به سمت حمایت از اقشار کم‌درآمد، ظرفیت اراضی و همچنین حمایت‌های مالی و تأمین مصالح این مجموعه می‌تواند کمک بزرگی به پیشبرد طرح‌های مسکن حمایتی باشد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در این جلسه، علاوه بر بررسی پروژه‌های مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام، موضوع استفاده از اراضی متعلق به این ستاد که قابلیت ورود به چرخه تأمین مسکن حمایتی را دارند، مطرح شد.

وی افزود: لازم است همکاری کامل با نمایندگان ستاد اجرایی برای شناسایی و احصای این اراضی انجام شود و بررسی‌های فنی در اولویت قرار گیرد؛ چراکه این اقدام می‌تواند کمک بزرگی به تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشنهاد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام برای تغییر رویکرد در بهره‌برداری از اراضی این مجموعه تصریح کرد: با توجه به سیاست جدید ستاد مبنی بر حرکت به سمت تأمین مسکن محرومان و مسکن حمایتی، لازم است مدل و فرآیند اجرای این همکاری نیز با استفاده از تجربیات اقدامات مشترک سال‌های گذشته مورد بازنگری قرار گیرد.

صادق ادامه داد: علاوه بر در اختیار قرار دادن اراضی، ستاد اجرایی فرمان امام آمادگی دارد از طریق تأمین مصالح ساختمانی یا ارائه تسهیلات و وام نیز در اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی مشارکت کند که جزئیات این بسته مشترک به مدیران مربوطه ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه همکاری در سه استان گیلان، همدان و آذربایجان شرقی گفت: مقرر شده است هم‌افزایی میان وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام برای خرید اراضی مورد نیاز در این استان‌ها انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این برنامه خطاب به مدیران استانی خواستار پیگیری فوری موضوع شد و افزود: فرآیند مربوط به شهرستان صومعه‌سرا انجام شده است و لازم است مدیران کل استان‌های گیلان، همدان و آذربایجان شرقی نیز با جدیت و سرعت بیشتری این موضوع را دنبال کنند.

صادق تأکید کرد: باید منابع و ظرفیت‌های لازم برای تأمین مسکن دهک‌های یک تا چهار نیز در این همکاری مشترک با ستاد اجرایی فرمان امام در نظر گرفته شود تا حمایت‌ها به شکل مؤثرتری به اقشار هدف اختصاص یابد.

وی با اشاره به حمایت‌های رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از طرح‌های مرتبط با مسکن محرومان اظهار کرد: در دیدار با آقای فتاح، ظرفیت‌های این مجموعه برای حمایت از مسکن اقشار محروم مورد تأکید قرار گرفت و امیدواریم با توجه به رویکرد حمایتی موجود، زمینه افزایش همکاری‌ها در این بخش فراهم شود.

وزیر راه و شهرسازی در پایان از تدوین تفاهم‌نامه تکمیلی با ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد و گفت: چارچوب این تفاهم‌نامه مشخص شده است و به‌زودی مبادله خواهد شد تا بتوانیم با بهره‌گیری از حمایت‌های این مجموعه، دامنه همکاری‌ها در حوزه تأمین مسکن حمایتی و محرومان را گسترش دهیم.